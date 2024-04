Pilar Rubio pone fin a los rumores sobre una supuesta crisis de pareja con Sergio Ramos: "Es como si fuera una telenovela"

Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, Pilar Rubio ha acudido a Madrid para presentar su colección de trajes de baño. La televisiva, que últimamente había sido el centro de las miradas tras los rumores de una supuesta crisis de pareja, ha aprovechado el momento para hablar con la prensa.

Así, la modelo ha querido dejar claro que su matrimonio junto con Sergio Ramos sigue igual de pasional que el primer día. Prueba de ello son los cuatro hijos que la pareja tiene en común, Sergio Jr., Marco, Alejando y Máximo Adriano, de nueve, ocho, seis y tres años respectivamente. Una familia ya numerosa que a Pilar no le importaría ampliar: "Si viene, viene, como los demás".

Como así ha explicado a Chance, no le "importaría" aunque no se lo haya planteado. "Nunca me he puesto, ni nos hemos planteado, venga, vamos a tener un hijo, ¿no? Han salido y ya está, o sea, pues no ha sido premeditado, no ha sido buscado ni planificado", ha asegurado. Aunque, lo cierto es que, como ha confesado, "con cuatro" ya está "bien servida".

Ante los rumores de un posible distanciamiento, Pilar ha señalado a los medios de comunicación, y se niega a entrar en un "bucle" que considera "absurdo": "Nosotros a veces vemos cosas u oímos cosas y es como si fuera, pues no sé, como si yo estuviera viendo una telenovela". Por eso ha querido recalcar que ella hace "todo normal" como cualquier otra familia.

Por eso, Rubio ha querido zanjar todos los comentarios. Sin dudarlo ha confesado que está completamente enamorada de Andalucía, por lo que no entiende las críticas que aseguraban que no se sentía a gusto en la capital hispalense. "¿Qué tengo que hacer? ¿Desmentir todo el rato? No. Es que no, no sé", le ha preguntado a los medios muy cansada.