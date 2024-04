Victoria Federica, la 'influencer' más seguida también en la Feria de Abril de Sevilla

No hay fiesta que se precie que no tenga entre sus asistentes a Victoria Federica de Marichalar. También la Feria de Abril de Sevilla ha contado con ella, aunque su presencia no es nueva, lleva años asistiendo.

Pero esta edición se ha convertido en una de las más fotografiadas, puesto que su presencia es una de las más cotizadas en estos momentos en cualquier marco. La nieta del rey emérito se ha convertido en la sal de todas las salsas, sean bodas, alfombras rojas, fiestas populares o desfiles de moda.

Victoria, que se sirve de su Instagram para publicitar todas sus acciones, ha compartido también fotos de su paso por la capital andaluza, sola y en compañía de grandes amigos, como María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo.

La hija de la infanta Elena, con su vestido de flamenca para la ocasión. INSTAGRAM

Además de visitar el Rea, Vic (como la llaman sus amigos), acudió a la primera corrida de toros de la temporada en la Real Maestranza. Acompañada de su amigo Tomás Páramo, disfrutó del festejo taurino al que acudieron también Francisco Rivera y su hija Cayetana, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y su hijo Juan, Carlos Herrera, acompañado de su hija Rocío Crusset, y Rafael Medina.

Victoria tampoco quiso faltar al desfile de la nueva colección de Inés Domecq en el Real.