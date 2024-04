Pilar Rubio se viste de flamenca con un sujetador de encaje negro y falda de ajustada de volantes

En el calendario de este mes, uno de los eventos más sonados a nivel nacional es la Feria de Abril 2024, que tiene lugar hasta el próximo día 20. Son muchas las 'celebrities' e 'influencers' las que no se han querido perder el primer fin de semana de fiesta y las que han lucido estilismos de flamenca espectaculares. Sin embargo, no es necesario trasladarse hasta el recinto de El Real para ver los looks, sino que las redes sociales también son un gran escaparate para descubrirlos.

Pilar Rubio es una de esas 'celebrities' que ha compartido su look de inspiración flamenca en Instagram sin necesidad de viajar a Sevilla. Y es que la presentadora ha conseguido incendiar las redes sociales con su última publicación, en la que aparece posando sobre un fondo negro y llevando un estilismo muy sexy y original.

Pilar Rubio se viste de flamenca con toque lencero

A sus 46 años de edad, Pilar Rubio es una de las 'celebrities' más observadas del panorama nacional. En cuestión de estilo, la presentadora es fiel a las prendas más sexis y rockeras de los escaparates, y es por eso que parece que ha querido rendir homenaje a la Feria de Abril con un 'outfit' muy característico, con el que consigue un toque flamenco y muy sensual al mismo tiempo.

La madrileña ha creado su propio estilismo flamenco con un sujetador triangular de encaje negro. Esta pieza pertenece a la firma española Selmark, de la que es imagen y para la que incluso ha creado sus propias colecciones de baño.

Se trata de un modelo con copa de foam, que aporta un extra de confort y que está disponible en la web de la firma de origen gallego a un precio de 50,95 € en distintos colores.

Asimismo, para darle el toque flamenco al 'outfit', Pilar ha lucido este sujetador con una falda totalmente ajustada con bajo de volantes, tiro alto y un estampado de amapolas de color rojo que le queda espectacular firmada por Rosa Pedroche, especializada en looks de flamenca e invitadas. Mientras que, como 'beauty look', ha lucido la melena suelta y un maquillaje de efecto muy natural.

