Los científicos advierten: la próxima pandemia estará causada por el virus de la gripe

Tras la pandemia del coronavirus, los científicos han puesto ahora todos sus esfuerzos en tratar de averiguar cuál será la próxima y qué virus tiene todas las papeletas para ser el causante. Todo parece apuntar a que el virus de la gripe será el patógeno que con mayor probabilidad pueda desencadenar una nueva pandemia en un futuro próximo, según un completo estudio internacional que ha contado con aportaciones de 187 experimentados científicos.

Los detalles de esta investigación se darán a conocer el próximo fin de semana durante el congreso que la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID) celebrará en Barcelona, pero el diario británico The Guardian ha adelantado algunos de ellos. Uno de esos datos que se desprende del estudio es que el 57% de los expertos en enfermedades consideran que una cepa del virus de la gripe será la causa del próximo brote mundial de una enfermedad infecciosa mortal.

Los temores de los científicos se suman a los manifestados recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la alarmante propagación de la variante H5N1 del virus de la gripe aviar. "Pienso que es una enorme preocupación", indicó hace escasos días el científico en jefe de la OMS, Jeremy Farrar, en un encuentro con periodistas.

Por ahora, no existe evidencia de que este virus se transmita entre personas, una posibilidad que genera inquietud entre la comunidad científica. En cambio, lo que sí se ha constatado es que el H5N1 tiene una mortalidad muy elevada entre las personas que se han contagiado por su estrecho contacto con aves contaminadas, en la gran mayoría de casos.

Sea como fuere, las mutaciones en el virus de la gripe siempre son causa de inquietud, ya que en uno de esos cambios el virus puede adaptarse mejor al ser humano y su transmisión entre personas puede ser más fácil.

El científico español Jon Salmanton-García, de la Universidad de Colonia (Alemania), ha sido quien ha llevado a cabo este estudio que verá la luz en una semana. En declaraciones a The Guardian, Salmanton-García explica que la aparición de la gripe durante cada invierno y los brotes que ello genera se pueden describir como "pequeñas pandemias", aunque estén relativamente controladas porque "las diferentes cepas que los causan no son lo suficientemente virulentas, pero eso no será necesariamente así siempre", advierte.

En esa investigación, la causa más probable de una futura pandemia tras la gripe es el virus conocido como la 'Enfermedad X', aún desconocida para la ciencia, pero que el 21% de los expertos no descarta como plausible. Por otro lado, el 15% de los científicos encuestados en el estudio todavía creen que el virus Sars-CoV-2, que provoca la enfermedad de la Covid, sigue siendo una amenaza para la humanidad.

El caso de la aparición del virus H5N1 en el ganado fue toda una sorpresa para la comunidad científica. La jefa del programa de prevención global de la gripe de la OMS, Zhang Wenqing, indicó este pasado viernes en una rueda de prensa que desde 2020 se ha registrado un "crecimiento exponencial" en el número de infecciones en pájaros, además de cada vez más mamíferos afectados, entre ellos focas, visones, leones marinos y zorros, pese a que no se ha confirmado una creciente adaptación del virus a este tipo de animales. Sin embargo, los casos en vacas y cabras, como los detectados en EE UU, "son un paso más en la extensión del virus a los mamíferos".

Para el virólogo de la Universidad de Glasgow Ed Hutchinson, esto significa que "los riesgos de que el virus llegue a más y más animales de granja, y luego de los animales de granja a los humanos, son cada vez mayores. Cuanto más se propaga el virus, aumentan cada vez más las posibilidades de que mute para poder propagarse a los humanos", indica a The Guardian.

No obstante, Hutchinson asegura que en el hipotético caso de que hubiese una pandemia de gripe aviar "estaríamos mucho más avanzados en ese camino que con la Covid-19, cuando hubo que desarrollar una vacuna desde cero".