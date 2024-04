Una canción y muchas flores para acabar con una dictadura: Portugal celebra los 50 años de la Revolución de los claveles

Nunca una revolución fue menos violenta. El próximo 25 de abril los portugueses celebran los 50 años de la recuperación de sus libertades. Se cumple medio siglo de la Revolución de los claveles, el golpe de Estado que acabó con más de cuatro décadas de dictadura salazarista. Al contrario que España, Portugal sí vivió una revolución para recuperar las libertades, pero una pacífica.

Portugal, la otra dictadura ibérica olvidada

Tras la Segunda Guerra Mundial, la península ibérica había quedado fuera de los consensos democráticos europeos impulsados por Estados Unidos, la nueva potencia. Democracia para todos, pero desde los Pirineos hacia el norte. Así, España y Portugal quedaron olvidadas. Durante décadas los demócratas europeos consintieron las dos dictaduras; la de Francisco Franco aquí y la de António de Oliveira Salazar, allí.

¿Cómo estaba Portugal en 1974?

En 1970 Portugal estaba inmerso en una guerra colonial por mantener las posesiones africanas a toda costa. Eran básicamente Mozambique y Angola, territorios que recibían el influjo de los movimientos de descolonización de la época. De esa manera, el país vecino estaba sumido en una gran crisis económica y política. La dictadura, consolidada desde 1933, seguía vigente. Las últimas elecciones democráticas habían tenido lugar en 1925.

¿Seguía gobernando Salazar?

El dictador Salazar murió el 27 de julio de 1970, pero el llamado Estado Novo, o sea, la dictadura, continuaba en pie. El general Antonio de Spínola había ganado fama entre los oficiales del Ejército opuestos a las políticas del Gobierno. En febrero del 74, el jefe del Estado, Marcelo Caetano, destituyó a Spínola y a un grupo de seguidores que pretendían cambiar la política en las colonias portuguesas.

¿Por qué el Ejército derribó la dictadura?

En los 70, la oposición a la dictadura iba tomando forma y con la guerra en las colonias sumaba cada vez a más mandos del Ejército. En 1973, el grupo opositor al régimen era un hecho y como tal empezó a sufrir la persecución del aparato policial del Estado. Los militares izquierdistas crearon el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) e intentaron un golpe de estado.

¿Qué hizo la dictadura con los militares?

El llamado Levantamiento de las Caldas tuvo lugar el 16 de marzo de 1974 y fracasó. Como represalia comenzaron una serie de movimientos de contingentes militares de un cuartel a otro para evitar más acciones en contra de Caetano. El MFA se había convertido en una preocupación para la policía secreta del régimen.

¿Cómo se dio el golpe de Estado?

En la madrugada del 25 de abril, los miembros del MFA pasaron a ocupar las plazas y cuarteles más importantes de todo el país. A la 01:00 gran parte de las guarniciones de Portugal se habían sumado al movimiento revolucionario.

¿Una canción fue la señal?

La canción Grândola, Vila Morena, del conocido cantautor José "Zeca" Afonso, sonó a las 00:25 del 25 de abril de 1974, a través de la emisora católica Rádio Renascença. Era la señal. Sus acordes fueron la confirmación del inicio de la Revolución de los Claveles. El tema de Afonso se convirtió en un símbolo de la revolución, las libertades y la democracia en Portugal.

¿Por qué Grândola?

La canción no fue elegida al azar. Hace referencia a la fraternidad entre las personas de Grândola, localidad del Alentejo, y había sido prohibida por el régimen salazarista por considerarla música de comunistas. El 29 de marzo de 1974, Grândola, Vila Morena sonó para cerrar un espectáculo de Amalia Rodrigues en el Coliseo de Lisboa. Varios militares del MFA que asistieron escogieron la canción como señal de arranque para la incipiente Revolución de los Claveles.

La señal sonó en la radio

Diego Carcedo, que fue corresponsal de TVE en Lisboa entre 1978 y 1984, cuenta que los del MFA contactaron con los redactores de un programa cultural de Rádio Renascença para que de madrugada emitieran Grândola, Vila Morena. En su libro Fusiles y claveles, el periodista español relató que aquellos periodistas eran en buena medida contrarios a la dictadura. Se acordó pues que la canción de Zeca abriría la emisión del programa del 25 de abril y sería la señal para el levantamiento.

¿Cuándo se rindió la dictadura?

Todo fue muy rápido. En pocas horas, el Gobierno de Caetano había perdido el control de los principales cuarteles, puertos y aeropuertos. A las 16:00 del 25 de abril, el Gobierno de Caetano se rendía ante Spínola.

¿Por qué los claveles?

Aquel 25 de abril, Celeste Caeiro, una mujer de madre gallega y vecina de Amareleja (la aldea "más roja" del país), pasó entre un grupo de soldados. Uno le pidió un cigarro y como ella no llevaba, le entregó lo único que tenía a mano: un clavel. "No tenía nada más para dar que un clavel", contó ella más tarde. El soldado lo aceptó y lo puso en el cañón de su fusil. Celeste fue dando claveles a los soldados que iba encontrando, desde el Chiado hasta la Iglesia de los Mártires: "Recorrimos Lisboa cantando, fueron los días más bonitos de mi vida". El gesto se extendió y se convirtió en señal de que no había necesidad de disparar las armas.

¿Ni un solo tiro?

La nueva autoridad militar insistió desde el primer instante de su mandato (e incluso antes de tomar el poder) en que deseaba evitar todo acto violento. Pero hubo disparos. Hubo cuatro muertos y decenas de heridos por los disparos de algunos agentes de miembros de la policía política de Caetano que se negaban a reconocer el fin del régimen.

¿Quién era el nuevo líder?

A la 01:00 del 26 de abril, la Radiotelevisión de Portugal presentó a los miembros del MFA encabezados por el presidente del Gobierno en funciones, general Spínola, que ya habían asumido el control de todo el país. Se constituyó la Junta de Salvación Nacional.

Manifestación del 25 de abril de 1983 en Oporto en el aniversario de la Revolución de los claveles. WIKIPEDIA/Henrique Matos

¿Qué fue del Gobierno de la dictadura?

Caetano y sus ministros fueron trasladados a los calabozos de un cuartel hasta saber que sería de ellos. Poco después, todo el gabinete fue exiliado a Brasil.

¿Cómo se dio forma a la nueva democracia?

La revolución fue fácil, al menos comparada con el proceso posterior. El periodo turbulento que siguió a la Revolución de los Claveles duró dos años. Pasó a la historia como el Proceso Revolucionario en Curso y estuvo caracterizado por luchas entre la izquierda y la derecha. Hubo cinco gobiernos provisionales, cada vez más radicales y al menos dos intentos de golpe militar de derechas (28 de septiembre de 1974 y el 11 de marzo de 1975).

Elecciones al borde de una guerra civil

El conflicto entre militares de derechas y de izquierdas quedó resuelto en buena medida con las elecciones constituyentes de abril de 1975. Ganaron partidos socialistas moderados, más cercanas a la socialdemocracia. Sin embargo, en el otoño de ese mismo año, Portugal estuvo cerca de una guerra civil. El 25 de noviembre, tras un fallido intento de golpe de Estado de militares comunistas, la situación se estabilizó. El Gobierno socialista desarmó y licenció a los oficiales revolucionarios. En 1976 se aprobó la Constitución.

¿Qué pasó con las colonias?

Con la Revolución de los claveles fue posible que todas las provincias portuguesas no europeas —excepto Madeira y Macao— lograran su independencia antes de acabar 1975. Así nacieron cinco nuevos estados: Guinea Bisáu, Cabo Verde, Angola, Mozambique y Timor Oriental.

¿Y cómo se vivió en España?

Con envidia. Lo ha escrito Carcedo en 20minutos: "Nadie ignora que tuvo una repercusión decisiva en el proceso democratizador que la sociedad reivindicaba y parecería condenada a perpetuarse". Carcedo recuerda que "decenas de millares de españoles aprovecharon aquellos días para cruzar la frontera a compartir la euforia de unos vecinos tan olvidados pero que estaban dándonos una lección sobre el futuro político que todos teníamos que encarrilar. España todavía tardó unos meses en emprender el mismo proceso, fue necesario esperar a la muerte del dictador, pero la imagen de la evolución lusa nunca dejó de ser un ejemplo y un reto de voluntades".

Carcedo recupera su relato y sus experiencias en aquel Portugal ilusionado y publica ahora La Revolución de los Claveles (Almuzara).