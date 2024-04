Madrid aspira a reducir la demora para operarse a 45 días, mientras la oposición cuestiona su gestión

La Comunidad de Madrid aspira a reducir la demora para una operación a 45 días. Con ellos, la región quiere mejorar los datos de cierre de 2023 que la situaron como la comunidad donde los pacientes tienen que esperar menos para una intervención quirúrgica. Sin embargo, los partidos de la oposición consideran que la realidad no es tan favorable como los datos reflejan y acusan al Gobierno regional de empeorar los servicios públicos.

La Comunidad de Madrid tiene el menor tiempo de espera para operarse de toda España, 51 días, frente a los 128 de la media nacional, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. La Consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha celebrado este jueves estos buenos resultados en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Durante su comparecencia ha manifestado que pretenden mejorarlos hasta reducir la demora a 45 días. "Son datos fríos, tozudos y publicados por el Ministerio de Sanidad, pero no nos conformamos, incluso teniendo los mejores resultados, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de pacientes", ha expresado Matute.

Desde la Consejería no se fijan solo en el tiempo estimado para una cirugía y pretenden disminuir las demoras para una primera consulta y para exámenes clínicos. Matute ha subrayado, que los datos de la primera semana de abril muestran que la tendencia decreciente se mantiene con 48 días de media para una operación no urgente, 61,5 días para pruebas diagnósticas y de 63,5 días para consultas externas. En esta línea, el Gobierno regional lleva tiempo trabajando para mejorar las listas de espera con un plan para el periodo 2022-2024 dotado con un presupuesto de 215 millones de euros.

Sin embargo, desde el PSOE-M cuestionan los datos, ya que argumentan que están influenciados por los retrasos que hay en las consultas externas. "Su estrategia pasa por generar un tapón diagnóstico, de tal manera que ustedes maquillan la espera quirúrgica, no porque operen más, sino porque diagnostican menos", ha indicado el diputado del PSOE-M, Carlos Moreno.

Además, para la oposición, la comparativa que se hace entre regiones no es acertada debido al gran volumen de personas que tienen un seguro privado en Madrid, lo que repercute en la lista de espera, ya que muchos pacientes no estarían haciendo uso del servicio público. "El gran truco final por el que no podemos comparar sus datos con el resto de comunidades, es porque uno de cada dos madrileños disponen de una póliza privada", ha apuntado Moreno.

Durante marzo, el número de pacientes en espera para una intervención, una consulta o una prueba diagnostica superaba el millón, según los últimos datos disponibles. "Esto es una barbaridad, se pongan como se pongan", ha reprochado la diputada de Más Madrid, Marta Carmona. La diputada ha resaltado que la Atención Primaria madrileña está en riesgo por la gestión del Gobierno. Además, ha contradicho la idea de que las deficiencias se deban a una falta generalizada de profesionales: "No faltan profesionales, faltan profesionales que quieran aguantar sus faltas de respeto, la saturación de las consultas o atender a los pacientes que para cuando llegan las pruebas que pides se les ha comido un tumor".

"Hay que saber analizar el dato", ha señalado Matute, quien ha matizado que el millón de pacientes que hay en espera se debe a la elevada concentración de población que tiene la región. Para la consejera, el dato que hay que analizar es el tiempo que permanecen estas personas dentro de la lista: "¿Qué es mejorar tener 93.000 pacientes que esperan 51 días o 3.000 pacientes que esperen 128 días".

Desde Vox, Ana María Cuartero, ha lamentado las desigualdades que genera el modelo autonómico en relación con la desigualdad que hay entre las regiones por el tiempo de espera, que puede ir desde los 63 días, como en el País Vasco, hasta los 181 en Extremadura para una operación: Esto es un fracaso". Cuartero ha propuesto al Gobierno regional el reto de reducir la demora media hasta los 30 días. Asimismo, se ha dirigido a la consejera para advertirle que los datos de las listas pueden empeorar debido al proceso de estabilización que se espera para este año. "¿Va a poder mantener el ritmo de operaciones durante el baile de plazas que va a afectar al 40% de los médicos de nuestros hospitales en menos de un año? Permítame que lo dude", ha apostillado.