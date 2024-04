La 'youtuber' La gata de Schrödinger se infiltra en el curso de Llados y lo tacha de secta: "Es una estafa piramidal"

La gata de Schrödinger ha vuelto con un nuevo vídeo de investigación, uno que le ha hecho colarse en tendencias de YouTube, pues se ha infiltrado en el curso de Amadeo Llados, el entrenador de fitness viral por sus mensajes, tan llamativos como preocupantes.

El madrileño de 32 años, proveniente de una familia acomodada, tal y como señala la youtuber, comenzó a estudiar Periodismo, pero después lo dejó y se popularizó en redes por sus vídeos como entrenador personal. Pero después, este contenido viró hacia consejos y mentorías sobre cómo, según él, hacerse millonario.

"Si tienes panza, te faltas al respeto, si no tienes dinero, te faltas al respeto. Es una fucking vergüenza que andes tu panza por el mundo y tu cuenta del banco vacía y no te dé vergüenza", proclama él en uno de sus vídeos.

Además, ha creado un curso, que cuesta 50 euros al mes, en el que enseña a los usuarios, supuestamente, a ser ricos. "Me he infiltrado como una afiliada de Llados en su proyecto, he estado en los grupos de Telegram, he ido a sus mentorías y he empezado a entenderlo todo", detalla Rocío Vidal, La gata de Schrödinger.

La periodista y publicista asegura en su vídeo, que acumula más de 267.000 visitas, sostiene que, después de lo que ha presenciado, oído y leído, está "más que segura de que lo que este hombre ha creado es una especie de secta, a la par que una estafa piramidal de libro".

"Ha creado una secta de pensamiento positivo combinado con una idolatría a un ser superior, que es él, y con un método infalible para ganar dinero que es una estafa piramidal", asegura.

La youtuber muestra ejemplos de algunos alumnos de su curso: uno que "acababa de cobrar y no tenía ni para comer porque había pagado el curso de Llados"; otro que "dejó los ansiolíticos después de pagar un dineral por sus mentorías VIP"; y sostiene que muchos son menores de edad.

Tal y como muestra Rocío Vidal en su vídeo, actualmente hay más de 8.500 personas en el programa de afiliados, cada uno de los cuales paga 50 euros al mes. Además, generan links de afiliados, "que instan a ser captador de más gente" para llevar un 30% de esos 50 euros.

"Nosotros tenemos la verdad, estamos fuera del sistema, y los demás son los plebeyos" o "aíslate, puesto que todo tu entorno es negativo y es una pérdida de tiempo" son algunas de las peligrosas proclamas que destaca la creadora de contenido.

"Me parece muy preocupante. Más allá del meme, más allá de que nos haga gracia algunas formas de hablar, si solo nos quedamos en la superficie, no vemos el problemón de miles de personas que están escuchando estos mensajes tan tóxicos y sectarios", concluye La gata de Schrödinger.