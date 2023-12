Un exmiembro de IM Academy reconoce haber "deseado la muerte" del 'youtuber' Carles Tamayo: "Estaban dispuestos a matar"

Entre finales de 2020 y 2021, el youtuber Carles Tamayo publicó una serie de reportajes de investigación sobre IM Academy, una plataforma digital que convencía a la gente que podía hacerse rico si seguía sus métodos, que había recibido denuncias de afectados que se sentían estafados.

Sus vídeos ayudaron a darle luz al asunto, abriendo un proceso policial que ahora va camino de juicio. Al mismo tiempo, pusieron en riesgo la vida del periodista catalán.

Según ha contado en su pódcast en Podimo, Disidencia controlada, sus palabras fueron percibidas como un gran ataque dentro de los miembros de IM Academy y empezó a recibir amenazas de muerte.

Mario Peláez, uno de los miembros de la supuesta secta, se ha sentado a hablar con Tamayo para reconocer todo lo que sufrió desde que en 2018 empezó a 'trabajar' para IM Academy.

"Yo deseé tu muerte", ha asegurado en el pódcast: "Deseé que te pasara lo peor del mundo, y ahora lo pienso y digo: '¿Cómo podía ser tan imbécil?'". Tamayo tuvo que recibir consejo de la policía y con razón. "Había gente que parecía que estaba dispuesto a matar", ha añadido Mario.

🧠 NUEVA TEMPORADA | Vuelve disidencia controlada con más conspiración, fake news y mucha pero que mucha crítica.



Primer episodio: @TamayoStuff VS IM ACADEMY con el ex adepto de la secta, Mario. 👉🏻 https://t.co/O8JSqhhZxR pic.twitter.com/hbQEEhs1ZZ — Podimo Spain (@PodimoSpain) December 11, 2023

Por suerte, según ha revelado en la entrevista completa, los vídeos de Tamayo fueron el primer paso para que Mario decidiera ir separándose poco a poco del grupo, hasta poder salir del todo.

"Estaba absorbido", ha confesado: "Cuando hiciste el vídeo se montó tal revuelo que me afectó en la visión de un ojo del estrés que me generó". En 2021, tuvo que volver a casa de sus padres "sin dinero".

La fortuna y el éxito eran los grandes pilares de IM Academy, pero la realidad es que a penas conseguían 2.000 euros al mes, y estaban convencidos de que lo mejor era reinvertirlo en eventos y mentores de la propia plataforma.

"Yo me siento engañado, no engañador", ha añadido también Mario. "Tenía buena intención porque pensaba que lo que decía era verdad y al divulgar el mensaje, me convertía en engañador".

Ahora, tiene su propio negocio online, pero forma parte del equipo de Amadeo Llados y asegura que el polémico influencer, que también vende un estilo de vida estricto centrado en el dinero, es su mentor.

Para él, Llados no tiene nada que ver con IM Academy, algo de lo que Tamayo no se ha mostrado muy de acuerdo. De hecho, el propio Marcos también ofrece él su propio "curso VIP" de 3.000 euros para quien quiera escuchar su consejo y asegura que "no hay que criminalizar" este tipo de negocios de formación.