Suri Cruise cumple 18 años distanciada para siempre de su padre, Tom Cruise: "Ni es ciencióloga ni nunca lo será"

Llegó a ser el bebé más famoso del mundo. Nació el 18 de abril de 2006, pero no fue hasta cinco meses más tarde, en la portada de Vanity Fair, fotografiada por Annie Leibovitz y envuelta en los brazos de cariñosos padres, Tom Cruise y Katie Holmes, que el mundo conoció a Suri Cruise. Este jueves cumple 18 años y lo hace con muchas ideas de futuro... aunque ninguna converge con las creencias de su padre.

La joven se encuentra en una encrucijada, porque, por un lado, es libre para volver a aquel nivel de fama que tenía de pequeña —había blogs de moda dedicados a su figura— o bien continuar con ese perfil bajo y protector que puso sobre ella su madre tras su divorcio del protagonista de la saga Misión: Imposible, de 60 años.

La ya adolescente, que ha crecido en Manhattan fuera del foco de atención gracias a Holmes, de 45 años, está completamente alejada de la Iglesia de la Cienciología y, por tanto, de su padre, con quien no guarda ninguna relación. Según una fuente citada por el portal de noticias Page Six, Tom Cruise no ha visto a Suri desde 2012.

"Katie ha protegido a Suri y es pura devoción como madre", ha declarado el informante, que ha añadido que la joven ha vivido su vida más como "una ciudadana particular" que "de cara al público" gracias a la labor de su madre, quien se divorció de Cruise cuando su hija tenía seis años y gracias a la labor de su padre, Martin Holmes, un conocido abogado.

Aunque Cruise y Suri fueron vistos juntos por última vez en Disney World en el verano de 2012, y a pesar de que en los documentos que solicitaban el divorcio se especificaba que Katie se separaba de Cruise "para proteger a Suri de la Cienciología", Cruise ha pagado todos los años 400.000 dólares a Holmes hasta este, en el que su hija ha cumplido 18 años, si bien también se hará cargo de futuros "costos médicos, dentales, otros tipos de seguros, educación, universidad y el resto de costes extracurriculares".

Aunque su madre sí firmó documentos de confidencialidad tras el divorcio, Suri obviamente no lo hizo, y ahora, al cumplir 18 años, es libre de hablar si quiere sobre los cienciólogos o sobre su experiencia alejada de su famosísimo padre. "Será realmente interesante si tiene algo que decir", opinan los expertos.

De hecho, el exportavoz de Iglesia de la Cienciología Mike Rinder, quien, como Nicole Kidman —exesposa de Cruise—, no ha visto a dos de sus hijos desde que abandonó la organización, le ha confesado a Page Six: "Suri no es ciencióloga ni nunca lo será, pero por eso mismo merece amor y compasión".

Por último, con respecto a su futuro laboral, el año pasado informó el periódico británico Daily Mail a través de una fuente cercana a Holmes que a Suri le llamaba y mucho el diseño y la moda y que estaba buscando los mejores lugares para cursar dichas carreras. "Suri está inscribiéndose en escuelas de todas partes. [Katie] Lo que de verdad quiere es que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca la una de la otra. Se siente muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora", puntualizó.