Rebecca Ferguson revela haber causado el pánico entre antiguos compañeros de reparto con sus declaraciones

Internet lleva tiempo enamorado de Rebecca Ferguson, aunque puede que su retrato de Lady Jessica en Dune haya sido el punto culminante de este idilio. Al hilo del estreno de Dune: Parte Dos la actriz recibió alabanzas unánimes por el personaje, al tiempo que se convirtió en el centro de un curioso movimiento en redes sociales: una investigación informal de quién le había gritado. Todo empezó cuando en una entrevista Ferguson contó que, rodando una película determinada, su compañero de reparto se portó de forma abusiva con ella.

“Hice una película con un coprotagonista absolutamente idiota, no importa quién sea. Voy a intentar no desvelarlo, pero recuerdo que hubo un momento en el que este ser humano se sentía muy inseguro y enfadado porque no podía sacar las escenas. Y creo que estaba tan vulnerable e incómodo que me gritó”. Como dicho coprotagonista era una estrella, los intentos de Ferguson de afearle la conducta o pedir explicaciones cayeron en saco roto, pero ahora la estrella es ella y muchos internautas se lanzaron a reflexionar sobre quién había podido ser esa persona recurriendo a su ficha en IMDb.

Ferguson tuvo que descartar entonces a ciertas personas, como Tom Cruise o Hugh Jackman. Luego Emily Blunt negó haber sido ella, y Dwayne Johnson dijo en redes sociales que “le gustaría averiguar quién lo hizo” (esto último desató a su vez especulaciones sobre si había sido realmente ‘The Rock’, y de esta forma quería descartar sospechas). Han pasado ya varias semanas desde entonces sin que se esclarezca quién fue: Ferguson ha guardado silencio, aunque en una reciente entrevista ha dejado caer que su revelación ha traído consecuencias.

“En primer lugar, sí, me gustó el lío que se montó. Pero de lo que me he dado cuenta, incluso a la edad que tengo ahora, es de que no importa. Definitivamente creo que soy mucho más abierta. También sé cuáles son mis límites”, esto lo contaba Ferguson en The Jess Cagle Show, para asegurar a continuación que “el objetivo de su historia no era señalar a esa persona”, “aunque por supuesto a la gente le gustaría saberlo”.

“Porque la cuestión era: ¿en algún momento te trataron de una manera en la que cambiaste de impresión sobre (así es como lo formulé en mí mismo) hasta donde quieres cambiar, o no aceptarlo? Y lo tuve claro trabajando con esta persona”. Claro está, cualquier coprotagonista que hubiera tenido Ferguson en su carrera podía ser sospechoso, y eso generó malestar en el círculo de la actriz (que “no esperaba” provocar tal controversia). “Recibí llamadas telefónicas de intérpretes increíbles con los que he trabajado diciendo ‘¿entiendes lo que has hecho, verdad?’”.

“Y yo estaba como ‘oh, Dios, no lo había pensado'. Pero, para ser sincera, no es mi responsabilidad. No me importa. Ya sabes, ‘eres genial, pero mi historia es mi historia, y si eres una buena persona, entonces no tienes de qué preocuparte’”. Cagle replicó entonces “la persona fue Meryl Streep, lo sabe todo el mundo”, y Ferguson siguió con la broma exclamando “¡maldita sea!”.

