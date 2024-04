El último fichaje de 'Misión imposible 8': dónde has visto antes a la actriz de moda

Es difícil describir lo que está pasando con Misión imposible 8. La película lleva años en desarrollo años, concebida como la Parte 2 de Sentencia mortal, y la huelga de actores y guionistas de 2023 no ha sido el único percance que ha atravesado. Este film de Christopher McQuarrie, gran aventura final de Ethan Hunt (Tom Cruise), se titulaba al principio Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2, e iba a continuar obviamente la historia ahí donde la dejó Sentencia mortal - Parte 1.

Dicha Parte 1 tuvo buenas críticas, pero una taquilla algo decepcionante teniendo en cuenta que había costado 300 millones de dólares. Desde Paramount asociaron esta acogida a que el público no estaba interesado en ver una misma película por partes, así que a la vez que dejaban el título de la siguiente película como Misión imposible 8 a secas cambiaron el título de la anterior de cara a su desempeño streaming. Ahora es Misión imposible: Sentencia mortal a secas, y un lío del que por ahora solo hay que quedarse con que a la siguiente le queda tiempo de gestación, programado su estreno finalmente para el 23 de mayo de 2025.

Habiendo sufrido a buen seguro numerosas reescrituras (continuará la historia ahí donde la dejó Sentencia mortal, pero reduciendo su carácter de continuación directa), la película de McQuarrie aún puede permitirse a estas alturas añadir caras al reparto. De forma que a los habituales Cruise, Simon Pegg y Ving Rhames (además de, intuimos, Hayley Atwell y Vanessa Kirby), Deadline recoge la adición de Katy O’Brian. Una actriz que resulta estar de moda de un tiempo a esta parte, y que promete convertirse en una presencia muy potente del cine de acción.

Es decir. O’Brian no es ajena a las sagas. Ha interpretado a la oficial imperial Elia Kane en siete episodios de The Mandalorian, y además de Star Wars ha aparecido en dos proyectos distintos adscritos a Marvel: la serie Agentes de SHIELD, donde fue Kimball, y la película Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, donde la vimos como Jentorra. No obstante, si tanto ha dado que hablar O’Brian es por encabezar Sangre en los labios: un thriller lésbico que protagoniza con Kristen Stewart.

Producida por A24, Sangre en los labios llegará a cines españoles el 12 de abril, siendo el nuevo trabajo de Rose Glass tras la buena recepción de Saint Maud. O’Brian interpreta a una culturista en dicha película, y seguramente su forma física vaya a venirle de perlas para acompañar a Cruise en sus correrías de cara a Misión imposible 8.

