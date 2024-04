Laura Encina, 'influencer' de finanzas y 'podcaster': "El concepto del dinero es muy distinto en la generación Z"

Laura Encina (Sevilla, 1987), es una asesora financiera que, hace apenas un año, decidió trasladar su conocimiento sobre la materia a las redes sociales, donde ya acumula miles de seguidores. Ahora, Encina ha decidido dar un paso más allá e introducirse en el mundo del podcast con su programa Femme Revolutión con el que pretende ayudar a las mujeres a "descubrir el empoderamiento financiero", según cuenta a 20minutos. Además, en a penas un mes lanzará su libro Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria donde da claves sobre como poner a trabajar el dinero.

¿Cómo se inició en el mundo de las finanzas?

Llegué de casualidad, en ese momento tenía 21 años, estaba estudiando Telecomunicaciones y ADE, pero al iniciarme en el mundo profesional, me di cuenta que no sabía si era lo que quería ejercer durante el resto de mi vida profesional. En ese tiempo conocí a una amiga que me presentó una oportunidad profesional en el sector financiero y, tras un par de meses pensándomelo, dije "y por qué no?". Y aquí sigo 15 años después.



¿En qué momento decide comenzar en redes sociales?

Tuve la intención desde la pandemia pero no fue hasta el año pasado cuando decidí dar el paso. Después de ver durante años el aprendizaje que tenían mis clientes y el feedback tan positivo que iba recibiendo de ellos, sentí que eran consejos que deberían de conocer el número de personas posibles. Nadie nos enseña a gestionar nuestras finanzas cuando es algo realmente importante en nuestras vidas.

¿Qué le animó a crear su podcast, Femme Revolution?En los últimos meses me han escrito muchas mujeres para que les ayude a organizar sus finanzas. Sus testimonios fueron la fuente de inspiración para este proyecto y sentí la necesidad de hacerlo realidad. Con una semana de vida he recibido cientos de mensajes de mujeres dándome las gracias por ello. Desde aquí me gustaría agradecer a todas las invitadas que se han sentado y se van a sentar en el sofá de Femme Revolution por poner su vida y enseñanzas al servicio de este proyecto y como fuente de inspiración para otras mujeres.

¿Por qué las finanzas se asocian generalmente a los hombres?

Creo que son factores sociales y culturales. Durante muchos años el hombre ha sido la figura de poder y autoridad dentro de las familiares y el responsable de tomar las decisiones importantes, las económicas entre ellas. Si a esto le sumas que laboralmente han sido la figura que generaba ingresos en la unidad familiar, ha influido en que las mujeres no se sintieran capaces de opinar sobre dinero. Por suerte creo que es algo que está cambiando poco a poco y noto un cambio muy notable a partir de la Generación Z, donde el concepto del dinero es muy distinto.