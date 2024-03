Isabel Iglesias Arce, autora de 'Finanzas en femenino': "Las mujeres somos mucho mejor gestoras del dinero"

Isabel Iglesias Arce (1973, Ourense) es una asesora y planificadora financiera que, tras trabajar durante muchos años en la banca, decidió tomar las riendas de su vida y dedicase a las finanzas de manera autónoma, según cuenta a 20minutos. En 2020 publicó Finanzas en femenino, un libro con el que pretende dar una visión de conceptos como el ahorro desde los ojos de una mujer y animar al resto a involucrase en este mundo.

¿Cómo inició su andadura en el mundo de las finanzas?

Yo me licencié en empresariales y después hice un máster en una escuela de negocios en la que me propusieron hacer prácticas en una caja de ahorros. Una vez acabaron las prácticas, la propia entidad me ofreció un puesto de trabajo y, aunque me hubiera gustado más trabajar en el sector de la empresa, me quedé allí. Y así fui de unas a otras hasta que, en 2016, decidí romper con aquello y montarlo por mi cuenta.



¿Qué dificultades sintió al adentrarse en este campo siendo mujer?Ahora puede parecer extraño, pero en aquel momento, en el año 96, que fue el momento en el que yo entré, tuve que demostrar mucho para conseguir lo mismo que mis compañeros, había muchas diferencias. En una entrevista de trabajo, el director de recursos humanos me dijo que tenía dos problemas porque era mujer y era muy joven. Bien es cierto que al final me dieron el puesto, pero tuve que demostrar mucho más que el resto de candidatos.

¿Qué referentes femeninos tuvo a la hora de empezar?El referente que teníamos en la época era Mario Conde y... mira donde nos llevó. Ahora Dolores Dancausa, CEO de Bankinter y próximamente presidenta, es mi referente porque es una banquera de toda la vida que ha llegado hasta donde ha llegado. Pero si que es verdad nos hacen falta muchos más referentes femeninos en el mundo de las finanzas, siempre ha estado muy masculinizando.



¿Por qué decidió publicar un libro solo dedicado a mujeres?

Es un libro de finanzas escrito por una mujer, pero no está exclusivamente dedicado a las mujeres. Al igual que el resto de libros de finanzas no son solo para hombres, este no es solo para mujeres. El hecho de que esté escrito en femenino es por la facilidad que me daba para que las mujeres se acercaran a este mundo al verlo desde los ojos de otra mujer. Quería que se acercasen al lenguaje y lo vieran como si una amiga les estuviese explicando como gestionar y como organizar sus finanzas.