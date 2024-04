Jorge Cadaval, de 'Los Morancos' celebra su 17 aniversario con su marido, Ken Appledorn: "No quiero que se acabe"

Jorge Cadaval y su marido, Ken Appledorn, están de celebración. El miembro del grupo del dúo Los Morancos y el actor cumplen 17 años juntos y el humorista ha querido tener un detalle con el que es su marido desde 2007.

El sevillano ha publicado una fotografía en Instagram para conmemorar el decimoséptimo año que cumplen como pareja, que ha acompañado con un emotivo texto en el que le ha dedicado unas bonitas palabras.

"No hay cuenta para decir lo contento y feliz que me siento a tu lado", comienza en su escrito. Aunque, como en toda relación, haya "pros y contras", Jorge Cadaval ha querido dejar claro que lo que quiere estar seguro para siempre: "No quiero que esto se acabe".

"Feliz aniversario", ha añadido en su mensaje, al cual le ha añadido una anotación final: "Me encanta despertarme a tu lado". Esta felicitación ha sido aplaudida y comentada por varios de sus amigos y compañeros de profesión.

"Olé las parejas bonitas", ha comentado la modelo y presentadora María José Suárez entre exclamaciones y corazones, "Felicidades mis niños, os quiero. Sois maravilla", les ha dedicado el cantante Rasel, "Qué ternura", ha alegado el actor Jorge Calvo.