Dulceida anuncia que celebrará la fiesta del 'gender reveal' el próximo domingo

Dos semanas después de anunciar que están esperando un bebé juntas, Dulceida y Alba Paul han compartido con sus seguidores la fecha en la que esperan revelar el sexo.

"Estas dos personas tienen esta semana el análisis del sexo y han decidido hacer la revelación el domingo que viene", ha explicarlo Dulceida a través de sus stories de Instagram. "Tenemos siete días para organizarlo... ¡Y para saberlo!", ha añadido la creadora de contenido.

Tras muchos rumores, el pasado 2 de abril la pareja finalmente confirmó que estaban esperando un bebé, del que Dulceida está embarazada de tres meses. Optaron por el "método ropa", por el que le hicieron una transferencia de óvulos de su novia y que dio resultado a la primera.

'Story' de Instagram de Dulceida. DULCEIDA / INSTAGRAM

Pero, después de hacer público su embarazo juntas, la pareja fue duramente criticada con comentarios machistas y lesbófobos por parte de varios usuarios.

'Story' de Instagram de Dulceida. DULCEIDA / INSTAGRAM

"Me imaginaba recibir algún comentario así, pero no me imaginaba el nivel. No hay que ser muy inteligente para ver que vamos a ser dos madres que le vamos a dar todo el amor del mundo a nuestro hijo o nuestra hija", aseguró la influencer a través de sus redes sociales.

Dulceida ha compartido otro vídeo en sus stories mostrando el estado de su barriga. "Muy redonda. Eso es que es niña", ha expresado en el post la influencer, mostrando su tripa en el espejo.