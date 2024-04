Hace casi una semana que Dulceida y Alba Paul confirmaron que van a ser madres. La primera está embarazada, pero está gestando un óvulo de la segunda, ya que utilizaron el conocido como "método ropa". Ambas están rebosantes de felicidad, pero lo cierto es que no todo el mundo lo ha recibido con la misma alegría en redes.

Aida Domènech, como se llama Dulceida en realidad, publicó este domingo un vídeo para responder a todos estos comentarios machistas y lesbófobos.

"Después de dar la mejor noticias del mundo para mí, he tenido que estar leyendo comentarios asquerosos, retrógrados, de energúmenos que no saben que hay todo tipo de familias", comenzó diciendo a cámara.

"Obviamente, me imaginaba recibir algún comentario así, pero no me imaginaba el nivel. No hay que ser muy inteligente para ver que vamos a ser dos madres que le vamos a dar todo el amor del mundo a nuestro hijo o nuestra hija", aseguró la influencer. "Me parece penoso que, en pleno 2024, haya tanta gente, porque han sido muchos".

Entonces, mostró algunos de los terribles mensajes: "Ese niño está esperando a tener un padre, o sea, una familia normal y completa"; "Estoy harta de este tipo de personas que quieren ver el mundo patas arriba. ¿Dónde está el padre? Esto deberían ya prohibirlo"; e incluso había otro que opinaba que "Dulceida siempre estará amargada porque en el fondo siempre deseará saber" cómo es acostarse con un hombre, aunque para decirlo utilizaba palabras mucho más explícitas y desagradables.

"Me explota la cabeza. A todas estas personas: ¿qué más os da? ¿Os molesta el amor? ¿Os molesta que haya familias de todo tipo? ¿Os molesta que un niño o niña crezca feliz con muchísimo amor? Deberían prohibiros a gente como vosotros", sentenció Dulceida. "El asco que me produce, por favor. Estas personas no podrían ni existir".

"La conclusión es que vamos a crear una familia preciosa. Ojalá todas estas personas tuvieran un poquito del amor que nosotras le vamos a dar y que nosotras hemos recibido. Al final estamos aquí para cambiar el mundo los que vivimos desde la libertad, el respeto y vivimos con mucho amor", concluyó.

"Estas opiniones no son respetables"

Junto a este vídeo, la creadora de contenido escribió un largo texto en el que asumió con pena que, en esta cruda realidad, "la misoginia y la lesbofobia son un hecho común en una gran parte de la sociedad".

"Algunas personas, desde su más profunda ignorancia, se atreven a realizar opiniones cargadas de desprecio", estalló Dulceida. "Un donante de semen no es un padre, por muchas veces que lo queráis preguntar. Y nosotras estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener dos madres, sí".

"Incluso hay comentarios de personas que, con odio, se preocupan muchísimo por los hijos de oh, las terribles lesbianas, y de su vulnerabilidad hacia el mundo. Cuando lo realmente preocupante es que estos niños se tengan que cruzar alguna vez en su vida con esta gente tan intolerante", añadió, indignada.

"Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio, el nuestro no. Y lo que está claro es que estas opiniones no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas", concluyó.