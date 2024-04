Antonio López celebra junto al Museo Arqueológico Nacional diez años de su reforma

Antonio López engrosa la nómina de artistas del Museo Arqueológico Nacional (MAN) temporalmente con la exposición de una de sus obras más antiguas, una vista de la fachada del edificio del museo, en una iniciativa que forma parte del décimo aniversario de la mítica reforma del museo finalizada en 2014.

La exposición del cuadro está integrado dentro de la programación de Vitrina Cero, un espacio para piezas invitadas. El cuadro permanecerá hasta el 14 de julio y está acompañada por dibujos, fotografías, documentos y planos del archivo del museo, que este año cumple diez años de su gran reforma en 2014.

El cuadro, que pertenece a la Colección del BBVA, fue realizada entre 1961 y 1962, y en ella se puede ver la fachada del Museo Arqueológico Nacional desde la calle Serrano y otros edificios de la capital.

La obra cuenta con dos elementos inventados por el artista: una rama de olivo y una pareja de amantes sobre un árbol, que no se ven a simple vista: "Entonces en mi pintura podía incluir cosas no objetivas, que estaban en mi imaginación", ha explicado el artista durante la presentación de la obra. La ramita la cogió de Tomelloso y la pareja de novios son él mismo y su mujer, como un homenaje "a la gente que se ama", ha dicho.

López está contento de que su obra se encuentre en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), un edificio que visita habitualmente para ver obras como la Dama de Elche, a la que se refiere como "nuestra bisabuela".

El MAN comparte edificio con la Biblioteca Nacional, y ese fue justo el primer lugar en el que el artista hizo expuso su obra en Madrid por primera vez, cuando todavía era un joven estudiante de bellas artes. "Lo recuerdo como algo muy emocionante", ha dicho hoy durante la presentación de la obra.

Antonio López se ha centrado en dos temas a lo largo de su vida: la ciudad y su casa. "No a todos los pintores les puede interesar pintar una ciudad", señala el artista, que cree es un tema poco trabajado en la pintura española, más dado al retrato o a los temas religiosos.

"España está sin pintar. A mi eso me parece muy estimulante", ha dicho. "Me apasiona pintar no solamente la ciudad, sino tu casa, tu propia casa -ha señalado-. El lugar donde haces la vida, desde dentro y desde fuera".

El museo ha ideado para 2024 una variada programación con motivo de su aniversario, que cuenta con dos grandes exposiciones temporales de producción propia y otras iniciativas puntuales en las que el museo dialoga con otras artes como pintura y fotografía.