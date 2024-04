La mejora de la financiación, punto de unión de las diferentes candidaturas en el primer debate electoral del 12-M

A pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones a la Generalitat, los diferentes candidatos han conseguido acercar posturas en materia de fiscalidad. La mejora de la financiación para Cataluña ha centrado el primer debate electoral del 12-M, organizado por la patronal Pimec y en la que han participado ERC, PSC, Junts, Comuns y PPC.

El debate, celebrado este lunes por la mañana en el Born Centre Cultural i Memòria, ha puesto de manifiesto que los diferentes partidos políticos coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación. Además, ha servido para contraponer los diferentes puntos de partida que tienen las candidaturas para aplicar las propuestas sobre fiscalidad.

Aragonès defiende el Pressupost "expansivo"

El eje central del debate ha sido la fiscalidad en Cataluña, esto ha generado la primera confrontación entre el Govern y el resto de candidatos. El presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha hecho constar que muchas de las propuestas de la oposición formaban parte del Pressupost que no fue aprobado. "Toca coherencia entre las propuestas y los votos que hacemos en el Parlament", ha afirmado Aragonès en referencia a los proyectos sobre fiscalidad de los rivales políticos.

El republicano ha querido hacer hincapié en que se presenta a las elecciones con "el aval del trabajo hecho durante la legislatura". Aragonès ha resaltado algunos de los programas para impulsar la economía catalana que han llevado a cabo des del Govern en los últimos tres años como, por ejemplo, la "reindustrialización" de Cataluña con el Pacto Nacional por la Industria.

Illa se postula a liderar una legislatura "estable"

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha presentado las bases de las políticas económicas del partido socialista en caso de gobernar. Illa ha defendido un proyecto "estable" para los próximos cuatro años que le permita así impulsar la modernización de la administración pública, medidas para frenar la sequía y "conseguir una fiscalidad justa".

El socialista ha remarcado la importancia de las Pimes como elemento cohesionador que permita "generar prosperidad" para iniciar "una etapa de recuperación democrática".

Rull en representación de Puigdemont

A pesar de que Pimes había ofrecido "todas las facilidades" para que el candidato de Junts, Carles Puigdemont, participase telemáticamente en el debate, el partido ha rechazado la participación del expresidente de la Generalitat. En sustitución, el número 3 de la lista, Josep Rull, ha sido el encargado de defender la propuesta política de Junts en el Born.

Rull ha defendido que Cataluña necesita "una agenda de transformación" para que funcione "el ascensor social" y que la economía sea "productiva". El de Junts ha afirmado que estas elecciones tienen que dar la posibilidad de "construir un proyecto de bienestar y prosperidad".

Quien también ha defendido la necesidad de una mejora de la financiación es la cabeza de lista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach. Eso sí, la candidata ha explicado que antes de negociar con el Estado hace falta encontrar una propuesta "bien trabajada y acordada". Albiach ha pedido que para reformular la financiación en Cataluña es necesario crear una mesa de trabajo con agentes sociales y económicos.

Finalmente, el candidato del Partido Popular, Alejando Fernández, ha asegurado estar a la altura para reclamar una mejora del sistema de la financiación para Cataluña. Fernández ha recordado que la propuesta tiene que ser "realista"; de hecho, el cabeza de lista del PPC ya explicó que su proyecto de mejora "tiene que estar consensuado con el resto de Comunidades Autónomas".

Vox, CUP y Ciudadanos se han quedado fuera del debate

La patronal catalana decidió que al primer debate de cara a las elecciones del 12-M, Vox, CUP y Ciudadanos no fueran invitados. Desde el partido de extrema derecha han apuntado que su no participación se debe a las "críticas" que han hecho hacía Pimes. Por su lado, el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha argumentado que no les han invitado porque son "incomodos" para la patronal.