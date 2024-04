O.J. Simpson murió con una deuda de más de 100 millones de dólares

Su muerte el pasado jueves a los 76 años y debido a un cáncer de próstata ha tenido como lógica consecuencia el resurgimiento del interés en redes y plataformas de su mediático caso de 1995, aquel en el que fue hallado inocente de haber asesinado a su exesposa, Nicole Brown, y a un amigo de ambos, Ron Goldman.

A pesar de ello, la vida de O.J. Simpson quedaría marcada por aquellos acontecimientos, hasta el punto de que ya han tenido que desmentir desde varios medios norteamericanos el inicio de un rumor con visos de leyenda urbana: que había reconocido y confesado los asesinatos en su lecho de muerte.

A ojos del mundo, quien fuese una estrella de la NFL reconvertido en actor cómico era el culpable de aquellas muertesy, aunque fue absuelto, apenas un par de años más tarde las familias de los asesinados le ganaron un litigio civil. La sentencia de aquel juez fue clara: responsabilizaba a Simpson de sendas muertes, y le ordenaba pagar una indemnización a los familiares de las víctimas: 33 millones y medio de dólares.

Ahora, el abogado David Cook, que habla en nombre de Fred Goldman, padre del fallecido Fred, ha señalado que, debido a que O.J. jamás realizó aquel pago que le impuso la justicia, la deuda ha ascendido a más de 100 millones de dólares debido a los intereses acumulados, y que de hecho va a trabajar para que ese pago se realice a través del patrimonio de la mediática figura.

"Tenemos que empezar de nuevo, pero desde este punto aquí", ha señalado Cook sobre la deuda acumulada. "Vamos a trabajar en ello. Puede que encontremos algo", ha puntualizado, sobre todo debido a que O.J. siempre declaró que no tenía suficiente dinero para pagar, habiendo únicamente transferido 133.000 dólares desde que la sentencia en su contra.

"Hemos tenido este problema desde hace mucho tiempo", ha añadido, si bien ha comentado Cook que el pago podría hacerlo a través de "un fideicomiso, o quizá parte de una herencia", pero que también hay que contar con la posibilidad de que "podría haber desaparecido todo". "En este punto, apenas estamos comenzando", ha señalado, así como que si hay dinero averiguarán dónde se encuentra.

Sin embargo, el abogado Malcolm LaVergne, quien representó a Simpson desde 2009 y que ahora es el albacea a cargo de supervisar el patrimonio del exdeportista y actor, ha declarado que está plenamente convencido de que la familia Goldman no verá ni un centavo del dinero de su cliente y que tiene "la esperanza de que obtengan un total de cero".

Otros puede que sí, pero, para LaVergne, "específicamente ellos", los Goldman, que ya consiguieron embargar las ganancias de O.J. gracias a su libro If I Did It, jamás deberían ver nada de lo generado por su cliente. "Haré todo lo que esté en mi mano como albacea y representante para garantizar que no consigan nada", ha declarado al periódico Las Vegas Review-Journal.