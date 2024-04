El poder militar de Irán, una potencia enemiga de Israel con un arsenal que asusta: de los drones Shahed 136 a armas nucleares

Irán ha lanzado este domingo de madrugada un ataque sin precedentes en Israel. Tras años de continuos enfrentamientos, las fuerzas iraníes han enviado una lluvia de más de 300 drones y misiles al país de Benjamín Netanyahu. De ellos, un 99% "han sido interceptados por los sistemas defensivos" del país israelí, según ha asegurado su Ejército. No ha habido, por tanto, que lamentar ninguna víctima, pero Israel asegura que habrá represalias tras un ataque que supone una escalada más de violencia en Oriente Medio.

Gran parte de esta ofensiva, producida como respuesta al asesinato de siete mandos militares iraníes en la embajada de Damasco hace 15 días, ha sido interceptada además por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ya se habían desplegado a lo largo del territorio ante un previsible asalto. Más de 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos ha sido finalmente el ataque lanzado por Irán, un país que se encuentra entre las principales potencias militares del mundo.

Más de 610.000 soldados

Según el índice Global Fire Power, el país iraní se encuentra en el número 14 dentro de las fuerzas militares de todo el mundo. Su punto fuerte se encuentra en el ejército de tierra. Cuenta, de hecho, con más de 610.000 soldados, 350.000 reservistas y 220.000 paramilitares. Dentro de estos últimos, uno de los grupos más importantes son los conocidos como Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) y su rama la Fuerza Quds, a los que Estados Unidos considera como un grupo terrorista. Existen, además, varias formaciones de voluntarios organizados.

En cuanto al presupuesto militar iraní, este creció en 2021 por primera vez en cuatro años, elevándose hasta los 24.600 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). La financiación de la IRGC también ha ido creciendo en los últimos años, llegando a suponer incluso un 34% del gasto militar de la República Islámica de Irán.

De su potencia terrestre, el 92,4% de su fuerza corresponde a más de 65.000 vehículos militares, aunque cuenta asimismo con casi 2000 tanques, 580 vehículos de artillería propulsada, 2.050 vehículos de artillería remolcada y 775 con proyección de cohetes (MLRS).

Shahed-136, los drones kamikaze

El ataque iraní de este domingo ha tenido como protagonista a los drones Shahed-136, un tipo de arma fabricada por las propias fuerzas de Irán y que Rusia utiliza también en su guerra contra Ucrania. Tienen un alcance de más de 2.000 kilómetros y capacidad para portar ojivas explosivas de 50 kilogramos, una cantidad con la que pueden, por tanto, causar importantes daños en las infraestructuras que tenga como objetivo.

Sin embargo, los Shahed-136 son también algo lentos (185 km/h), tienen una cabeza explosiva mucho más pequeña que otras armas similares y vuelan muy bajo, de ahí que sea más fácil derribarlos, aunque también que sea más difícil detectarlos por los sistemas de radar.

El verdadero peligro de estos drones es, por tanto, la saturación en su ataque. Su precio es de 22.000 euros por pieza y Moscú los envía en masa contra objetivos civiles en Ucrania, como las centrales eléctricas. Con ellos, como ha hecho Irán, Rusia lanza también misiles de crucero y balísticos. El objetivo de esta estrategia es que las defensas pierdan su tiempo derribando los drones Shahed-136, mientras que los misiles abren un corredor por el que penetran esas defensas.

¿Tiene Irán armas nucleares?

Mientras que otros países sí cuentan con armas nucleares confirmadas, Irán ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y por lo tanto se ha comprometido a no fabricar ni adquirir este tipo de armamento. Sin embargo, el régimen sí cuenta con varios programas de tecnología nuclear. Los países occidentales, principalmente Estados Unidos y Reino Unido, sospechan que de esta forma encubren su programa para desarrollar armas nucleares, aunque Teherán afirma que su interés en este tipo de tecnología reside, únicamente, en fines civiles.

Aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que Irán mantenía este tipo de actividades como tareas de monitoreo, en 2021 las fuerzas anunciaron que estaban enriqueciendo uranio a los niveles necesarios para poder fabricar un arma nuclear.

No hay nada confirmado de que ya haya llegado a desarrollar este armamento, pero el Departamento de Defensa estadounidense publicó el pasado mes de octubre un informe en el que sostenía que Irán ya había alcanzado la capacidad suficiente para poder fabricar un arma de estas condiciones. No obstante, ese mismo análisis subrayaba que Irán no tiene como tal ningún "programa de armas nucleares".