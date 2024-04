El aeropuerto de Gibraltar: el principal nudo del acuerdo entre España y Reino Unido

El aeropuerto Gibraltar, una instalación de la Royal Air Force (RAF) del Reino Unido que, además de ser utilizado por aviones militares tiene también un uso civil, se ha convertido en uno de los principales escollos en la negociación sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit.

Tanto el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, como su homólogo inglés, David Cameron, junto con el comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro principal del Peñón se reunieron este viernes en Bruselas para tratar de abordar esta cuestión, un encuentro en el que llegaron a acordar unas "líneas generales", especialmente en relación a estas instalaciones aéreas.

Construido sobre un istmo ocupado

EL principal problema de este aeropuerto es que está construido sobre el istmo, un espacio que no fue cedido a Reino Unido en el Tratado de Utrecht de 1713. La zona fue, aun así, ocupada por los británicos a principios del siglo XIX, después de que, durante una epidemia de fiebre amarilla en El Peñón, España accediera a que en ese espacio se instalaran temporalmente barracones para acoger a las personas sanas y evitar más contagios.

Lo que en principio fue una medida transitoria se convirtió en permanente y aquellos barracones se quedaron en el istmo e, incluso, se ampliaron. A principios del siglo XX, Gibraltar levantó la Verja en el extremo del istmo colindante con La Línea de La Concepción, con lo que ahí se situó la separación fronteriza.

Fue en 1938, en plena Guerra Civil española, cuando los británicos decidieron construir allí finalmente un aeropuerto militar, con una pista de aterrizaje que incluía varios centenares de metros ganados al mar. Pero esas aguas, como el espacio aéreo, tampoco estaban incluidas específicamente en las cesiones que recogió el Tratado de Utrecht.

Y son estas aguas otro de los puntos en disputa: España mantiene que, al no ser mencionadas, no se cedieron y Reino Unido y Gibraltar sostienen que no se mencionaron porque en aquel tiempo operaba la "ley del cañonazo", que daba a la costa el espacio marítimo que podían alcanzar las balas, por lo que el aeropuerto está edificado sobre un terreno doblemente controvertido.

Una solución imaginativa

Después de la II Guerra Mundial, comenzó a tener también un uso también civil, con vuelos a Tánger y a Londres. El 18 de septiembre de 2006 en la reunión del Foro Tripartito celebrada en la ciudad de Córdoba, España, Reino Unido y Gibraltar llegaron a un pacto que determinó, entre otros puntos, el uso civil conjunto de ese aeropuerto a través de una solución "imaginativa", como fue calificada entonces.

Gibraltar construiría una nueva terminal civil (que se inauguró finalmente en 2012) y España construiría desde ese edificio un voladizo (que nunca se construyó) por el que los pasajeros que volaran desde un aeropuerto español a Gibraltar y que abandonasen la terminal por el acceso español serían tratados como si vinieran en un vuelo local.

Así, el 16 de diciembre de 2006, un avión de Iberia salía de Madrid y, un hora y escasos minutos después, aterrizaba en Gibraltar, casi setenta años después de que Gran Bretaña construyera un aeródromo militar en el istmo ocupado.

"Aquello fue un momento de cierto júbilo en la comarca. Significaba bastante para nuestras comunicaciones, imaginábamos que iba a ayudar a que viniera gente de fuera, a promover el turismo", expresa a Efe Juan José Uceda, portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar.

Poca demanda

En el vuelo inaugural viajaron el entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, representantes de la embajada británica, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y varios alcaldes de localidades del Campo de Gibraltar, junto al presidente de Iberia, Fernando Conte, y periodistas.

Sin embargo, casi dos años después, el 29 de septiembre de 2008 Iberia suspendió la ruta por motivos económicos, ya que debido a la escasa demanda había sido una ruta deficitaria desde su inauguración, según se explicó entonces.

La ruta, que contó en su inicio con una frecuencia diaria, había pasado a operar sólo en fines de semana, pero la ocupación apenas alcanzó un 43%. Otra compañía, British Airways, también operó la línea Madrid-Gibraltar, pero en 2007 decidió también cancelar este destino.

En abril de 2009 la compañía aérea Andalus retomó los vuelos entre Gibraltar y Madrid, con planes incluso de crear otras rutas desde Barcelona y Bilbao. Pero un año después suspendía el trayecto y los proyectos anunciados, alegando que la ocupación había sido de tan solo un 30%.

De la Verja al aeropuerto

En la reunión celebrada este viernes en Bruselas, Reino Unido, la UE y España lograron "avances significativos" para el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, también, según se ha señalado sin precisar, en cuanto al uso conjunto de este aeropuerto que demanda España.

Se trata de unas negociaciones que se llevan con el máximo sigilo. Así, no ha trascendido aún dónde están las líneas rojas de cada parte sobre el uso de esta instalación militar y civil. Aun así, sí se sabe que uno de los escollos está en que, con base en el acuerdo de Nochevieja de 2020, Gibraltar entrará a formar parte del espacio Schengen al amparo de España, ya que el Reino Unido no pertenece a esta área europea de libre circulación.

Con ello, la Verja desaparecería y los controles fronterizos de Schengen se trasladarían al aeropuerto y al puerto de Gibraltar. España cree que ese control lo deben asumir sus fuerzas de seguridad con el apoyo inicial de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), siguiendo la tradición del espacio Schengen, algo que a Gibraltar le cuesta aceptar y que, posiblemente, demandará otra solución "imaginativa".