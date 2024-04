España y Reino Unido pactan "las líneas generales" del acuerdo sobre Gibraltar: la firma se producirá en "semanas"

Todavía no hay acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, pero está cerca. Esa es la conclusión que se puede sacar de la reunión que han tenido este viernes en Bruselas los ministros de Exteriores de las partes, José Manuel Albares y David Cameron, con la mediación del comisario Maros Sefcovic y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. "Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y se lograron avances significativos. Se han acordado líneas políticas generales, incluidas las relativas a aeropuertos, mercancías y movilidad. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas para concluir el Acuerdo UE-Reino Unido", resumieron.

Era la primera vez que se producía un encuentro en este formato a cuatro y ya a su llegada a Bruselas Albares era optimista con los progresos que se podían dar, aunque insistía en una frase que ha venido repitiendo en los últimos tiempos. "Nada está cerrado hasta que todo está cerrado". Pero cinco años después de que se confirmase el brexit este camino tiene que terminar de recorrerse, habiendo sido Gibraltar uno de los puntos principales de las negociaciones posteriores a la salida del Reino Unido de la UE, toda vez que ahora es frontera extracomunitaria para un Estado miembro como España.

"Los participantes coincidieron en que había sido una jornada productiva. En la reunión reafirmaron su compromiso común de celebrar un Acuerdo UE-Reino Unido que garantice la prosperidad futura de toda la región. Este Acuerdo aportará confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas y medios de subsistencia de la población de toda la región, sin perjuicio de las posiciones jurídicas de las partes", concluyó el comunicado emitido por la Comisión y compartido tanto por Madrid como por Londres.

Hasta ahora no se habían celebrado reuniones sobre el asunto a tan alto nivel, es decir, con la presencia de los titulares de Exteriores, pero sí se dieron un total de 18 encuentros de tipo técnico para avanzar en un pacto que ahora parece estar a la vuelta de la esquina.

A la salida de la reunión, el ministro apuntó que España y Bruselas "están coordinadas" y a partir de ahora los textos que se presenten serán "conjuntos". Albares reiteró que "ya hay acuerdos sobre líneas políticas generales" y no entrar "en detalles" de momento. "La negociación está en su apogeo y queremos protegerla y que llegue a buen puerto. Quedan unas semanas todavía de intenso trabajo, pero hemos mostrado todos nuestro compromiso para alcanzar un acuerdo final, que va a ser bueno para toda la población", sentenció el ministro ante los periodistas.

"No nos hemos puesto una fecha", sostuvo sobre el final de las conversaciones, pese a que quedan solamente dos meses para las elecciones europeas, un momento que puede ser un impass en este tipo de contactos. "A mí me gustaría que fuera mañana, y por España no va a quedar para que sea lo antes posible", añadió sobre los plazos. Todo sigue abierto, pero parece que los pasos más importantes ya están dados.