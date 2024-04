Antonio Garamend, a Yolanda Díaz: "Nosotros no estamos en campaña ni estaremos"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este viernes que no hay ninguna "polémica" por su propuesta de que los salarios sean percibidos por los trabajadores en su cuenta antes del pago de cotizaciones y, preguntado por las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lanzó: "Nosotros no estamos en campaña. Ni lo estamos ni lo estaremos".

El presidente de la patronal hizo estas declaraciones a preguntas de los medios en Santiago de Compostela en el marco de un encuentro de empresarios católicos, en la recta final de una semana en la que propuso el martes que los trabajadores perciban bruto el salario antes del pago de cotizaciones para que sean más conocedores de todo el coste que lleva aparejado el empleo en forma de impuestos.

Díaz rechazó la propuesta y le acusó de dejarse "secuestrar" por discursos como los de Trump o Milei, al tiempo que le instó a volver a la "sensatez" y a jugar el papel que siempre ha venido desempeñando. Al respecto, Garamendi dijo que no tiene que dar "por cerrado absolutamente nada" y añadió que "es sorprendente que un planteamiento para que todo el mundo se dé cuenta de cuáles son los costes sociales de las empresas", que también es en parte de los trabajadores, haya generado esa reacción.

"No estamos en compañía"

"Parece mentira. No hay ni polémica ni no polémica. Yo creo que sigo planteando lo mismo que he tenido que decir, es decir, las cosas como son", ha enfatizado el presidente de los empresarios españoles. Sobre la comparativa con Milei o Trump, Garamendi ha sostenido que todo el mundo lo conoce, al igual que a la CEOE y a los empresarios, así como "los acuerdos sociales que hemos hecho siempre". "Nosotros no estamos en campaña. Ni estamos ni estaremos", ha agregado.

Además, ha defendido que las cotizaciones sociales son de los trabajadores también y ha subrayado que las decisiones políticas cuando por ejemplo se incrementan afecta a que pueda haber más o menos subidas salariales. "La palabra transparencia es la clave de la democracia", ha zanjado. Del mismo modo, ha negado que los empresarios estén "discutiendo" que haya que apostar por el sistema público de pensiones y ha argumentado que "es bueno que todos sepamos cuáles son los costes añadidos al propio coste salarial".

Finalmente, no ha querido valorar si esta polémica puede afectar al diálogo social con la vicepresidenta segunda, pero ha advertido de que se deben cumplir los acuerdos, algo que en ocasiones no se da con la reforma laboral. "Muchos de los acuerdos que estamos firmando a veces no se cumplen, como los asaltos a la propia reforma laboral, que fue un acuerdo tripartito importantísimo y que vemos que en muchos casos se están cambiando normas contra criterios que habíamos tomado entre todos", ha concluido.