Sam Taylor-Johnson contesta por primera vez a las críticas por su diferencia de edad con su marido, Aaron Taylor-Johnson

A pesar de que es algo sabido prácticamente desde que él comenzó a descollar como actor, no ha sido hasta que ha ido ganando notoriedad el matrimonio de Aaron Taylor-Johnson con Sam Taylor-Johnson, quien fuera su directora en Nowhere Boy, cuando la diferencia de edad entre ambos se ha convertido en el blanco de las críticas.

Sin que sea especialmente novedoso en el mundo hollywoodiense, sí lo es, en cambio, que en esta ocasión sea la cineasta la que le saca 24 años al actor de Kick-Ass o Bullet Train. Y si recientemente era este último el que respondía públicamente, ahora ha sido el turno de la directora británica de 57 años.

En una entrevista que ha concedido al periódico The Guardian con motivo del estreno de su nueva película, Back to Black, el esperado biopic de Amy Winehouse, Sam ha hablado de lo que significa para ellos su diferencia de edad después de 14 años juntos —comenzaron cuando él tenía 18— y si alguna vez ha existido algún problema entre ellos por esa razón.

"Nunca ha sucedido nada", ha comenzado diciendo. "Me refiero a que es algo que surge porque tú me lo estás preguntando ahora y que te llega por la visión externa de personas que no nos conocen. Pero porque sospecho que la cosa es que la gente es así", ha continuado Sam.

"Sí, somos un poco una anomalía, pero a ver, después de 14 años, ya es que sencillamente piensas que a estas alturas como que 100% que no importa, ¿no?", ha añadido la directora, que ha puntualizado: "Si de hecho lo piensas de esa manera, la diferencia de edad deja de tener importancia".

En la entrevista, además, se hace constar que, en opinión de los periodistas, Aaron no sufrió grooming —una práctica pederasta—, y que fue el joven actor quien insistió en una relación con Sam, algo que choca porque a los pocos meses ya estaban prometidos y esperando su primera hija.

"Si me hubiese permitido ser cínica por un segundo, no hubiera funcionado. Tampoco si me hubiera cuestionado qué estaba haciendo. Soy muy instintiva. Siempre voy adelante con todo. Si algo me parece increíble, me tiro de cabeza a por esa experiencia, buena o mala. Y creo firmemente que el corazón, el amor, lo pueden todo", ha explicado la realizadora.

Finalmente, Sam ha detallado cómo se van turnando los proyectos para que siempre haya alguien en casa con sus hijas menores, ya que tienen dos, Wylda y Romy, de 13 y 12 años; Sam tenía dos de un matrimonio anterior: Angelica y Jessie, de 26 y 17 años.