Elizabeth Chambers, sobre su divorcio de Armie Hammer: "Fue un periodo doloroso y un absoluto infierno"

Elizabeth Chambers y Armie Hammer pusieron fin a su matrimonio en 2020 después de llevar diez años casados y haber tenido dos hijos. Tras el divorcio, el protagonista de Call me by your name fue denunciado por supuestamente haber abusado sexualmente de varias mujeres, aunque el actor fue eximido de culpa por falta de pruebas.

Aun así, tanto su vida y la de su exmujer y sus hijos dio un giro completo de los acontecimientos. En el caso de Chambers, ha participado en el 'reality show' del Gran Caimán: Secretos en el Paraíso, donde ha aprovechado para contar como vivió ella este periodo de cambio.

"Pasé por un divorcio muy público que estuvo plagado de escándalos. Cada día salían historias y artículos horribles, y estaba aprendiendo sobre ellos a medida que sucedían", ha confesado la estadounidense.

En sus declaraciones, Chambers ha asegurado que fue un "periodo doloroso y un absoluto infierno" que no le desearía a nadie, pues la vida que habían planeado durante años "se hizo añicos".

Cuatro años después de su separación, la televisiva asegura que "gran parte del trauma ha quedado atrás" y que sus hijos son uno de los pilares fundamentales de su vida. "Vivimos en gratitud, el momento y la aventura", ha explicado en el pódcastVirtual Reali-Tea de Page Six. "Son mis seres humanos favoritos en el mundo y no hay nadie con quien preferiría pasar el rato", ha añadido.

Con todo ello, Chambers asegura que cree que actualmente está "en un lugar lista y preparada para un nuevo comienzo".