Moreno a Espadas, sobre la polémica por el protocolo en la final de la Copa del Rey: "Yo me preocuparía, Montero no viene a por mí"

La polémica por el protocolo seguido el pasado sábado en el palco de autoridades del estadio de la Cartuja durante la celebración de la final de la Copa del Rey, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se sentó a la izquierda de Felipe VI, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en representación de Pedro Sánchez, a la derecha, lugar que reclamaba el popular, ha seguido coleando este jueves en el Parlamento andaluz.

Interpelado al respecto por el PSOE y Por Andalucía, que han defendido el reparto de asientos, Moreno ha vuelto a insistir en que "mientras sea el presidente y representante de los andaluces, ocuparé el lugar que me corresponde como máxima autoridad ordinaria del Estado", al tiempo que ha recordado que la Junta, además, era anfitriona y patrocinadora del evento, al que aportó 600.000 euros que han generado 60 millones de euros.

"A mí no me importa sentarme a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, lo que me importa es que a los andaluces se les ponga por debajo de otras comunidades", ha aseverado el presidente, que ha acusado al Gobierno central de estar "desplegando una batería de iniciativas para orillar y maltratar a Andalucía".

Por ello, "no voy a permitir ningún maltrato a ninguno de los símbolos ni instituciones que representan la dignidad de los andaluces", ha continuado Moreno, que se ha mostrado seguro de que el Gobierno central no hubiera hecho "nada parecido" para para "quitar al lendakari vasco o al presidente de la Generalitat catalana" del palco, pero "vino precisamente una andaluza a desplazar al presidente de todos los andaluces".

En este punto, y tras defender el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, el lugar que Montero ocupó, el presidente del Ejecutivo andaluz le ha alertado: "Yo me preocuparía, señor Espadas, porque Montero no viene a por mí".