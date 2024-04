Fijados los exámenes de valenciano nivel C1 para 2024, la prueba lingüística cooficial con más suspensos: "Aprobé al sexto intento"

El Pleno de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano (JQCV por sus siglas en valenciano) ha aprobado este jueves la fecha de los exámenes oficiales que se llevarán a cabo en 24 sedes diferentes alrededor de toda la Comunidad Valenciana. El sábado 19 de octubre de 2024 se realizarán las pruebas escritas y las orales tendrán lugar entre los sábados 26 de octubre, 9 y 16 de noviembre.

Los resultados de las pruebas, publicados anualmente por las empresas examinadoras (JQCV, Cieacova y Escuela Oficial de Idiomas), alcanzaron en 2019 la mayor tasa de suspensos de un examen lingüístico cooficial hasta ese momento: un 60%. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido por las últimas reformas implementadas desde entonces. Los órganos decidieron reformular preguntas y renovar la metodología para "ajustar el formato" a cómo imparten la lengua en las escuelas e institutos para que más candidatos puedan lograr el aprobado.

El nivel C1 de valenciano es requerido en algunos grados universitarios para poder obtener el título, como en el caso de Magisterio Infantil y Primaria en la Universidad Jaume I de Castellón (UJI). Además, es exigido en algunos niveles de funcionariado, tanto como requisito en puestos de Administración, como para méritos en el caso de las oposiciones a Profesorado. De hecho, la demanda de examinación es tan grande que, tal y como informó el periódico Mediterráneo, las plazas para las pruebas de 2024 del EOI en Castellón se agotaron en menos de un minuto.

Valeria, graduada de Magisterio Infantil en la Universidad Jaume I, cuenta a 20minutos que sabía desde que entró en la carrera que necesitaba el nivel C1 para poder cerrar el expediente y obtener el título. Por eso, se estuvo presentando a los exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) desde primer curso. En 2023, tras seis intentos y casi 4 años después de terminar el grado, consiguió aprobar y, por tanto, convertirse oficialmente en maestra.

La joven asegura que suspendía la prueba escrita principalmente por no conocer algunos términos de vocabulario muy específicos o traducciones concretas de verbos. "Estaba muy frustrada porque mi lengua materna es el valenciano y, aun así, no paraba de suspender hasta que empecé a ir a un centro preparador y descubrí que utilizo muchas expresiones de una forma 'no correcta'. A muchos compañeros míos les ha pasado igual y actualmente sigo defendiendo que la dificultad de los exámenes no se ajusta a la realidad del idioma", asegura.

Unas pruebas cada vez más ajustadas "a la actualidad"

Lucia Vilar, preparadora de exámenes de una academia homologada por la Generalitat Valenciana en Benimaclet (Valencia), cuenta a 20minutos que las pruebas están ajustándose cada vez más "a la forma actual de hablar valenciano de los candidatos". El examen se compone de una prueba escrita y, si superas esta, realizas una prueba oral en la que debes demostrar tu "fluidez y manejo del vocabulario" realizando una exposición de un tema sobre un tema asignado en ese momento.

"Yo recomiendo a los alumnos que vean películas y lean libros en valenciano más allá de solo estudiar porque la teoría ya se la saben, el truco para aprobar es coger fluidez y seguridad", continúa. La profesora asegura que en las academias no se centran en enseñar la lengua sino en perfeccionar los "detallitos" por los que suelen suspender: frases hechas, refranes, pronombres de sustitución.... Vilar asume que son exámenes complejos, pero defiende que es una forma de darle importancia al idioma y que la gente "estudie más, aprenda mejor y más correctamente el valenciano".