Luis García-Rey, premio Primavera de Novela: "Rubiales como villano no funciona; es demasiado grotesco, demasiado casposo"

De los confines de la pandemia surgió un policía cuyo nombre dio lugar al título de la primera novela de Luis García-Rey (Vigo, 1981), Axel. Este periodista deportivo se ha 'desmarcado' de su profesión (conduce el programa Desmarque. Telecinco) al ganar el 28 Premio Primavera de Novela (Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés) con lo que se puede considerar la segunda parte de aquel título debutante. Hablamos de Loor, el thriller que el jurado consideró "espléndidamente urdido" y, por lo tanto, merecedor de este importante galardón. Lorena Galván, Loor, una agente de policía nada común, se ve involucrada en un asunto donde no sabe si ella es la asesina de una conocida influencer. Axel la ayudará a resolverlo, mientras otro muerto célebre aparece en la Casa de Campo. García-Rey ofrece un final cerrado en falso, o lo que es igual, perfectamente apto para una continuidad al estilo de otras series literarias policiacas famosas. Devoto de las novelas del noruego Jo Nesbo y de su paisano Domingo Villar (fallecido en 2022), García-Rey combina muchos elementos de estos, como la tensión, personajes complejos y situaciones galopantes. Y también humor y algo, solo algo, de amor.

Tiene toda la pinta de que su novela premiada se convertirá en una saga. ¿Qué le ronda por la cabeza de nuevo?Esa es la idea. Nada me gustaría más que convertir a Axel Nash en el Harry Hole español (personaje creado por Nesbo), pero si te soy sincero aún estoy disfrutando de Loor, no he tenido tiempo para pensar en lo siguiente.

No conozco ninguna mujer extrema como Loor, es una mezcla de varias mujeres y algunos hombres que conozco

¿Cuánto hay de usted en el personaje de Axel, el pionero de la entrega? ¿Y qué le gustaría tener usted que tenga él?Mucho. Seguramente más de lo que me gustaría reconocer. Su forma de pensar, de juzgar, su acidez… me reconozco en Axel en muchas ocasiones, pero más en su forma de pensar que en su forma de actuar. De todas maneras, y aunque nos parezcamos en cosas, somos distintos. De Axel, admiro mucho su valentía y su capacidad para la acción cuando hay problemas.

El periodista no ha pensado en dejar la televisión para dedicarse a la literatura. CEDIDA.Espasa

¿Cuántas mujeres extremas como Lorena (o Loor) conoce?Ninguna (risas). Loor es una mezcla de varias mujeres y algunos hombres que conozco. Es un personaje muy complejo, con una tendencia indomable al desorden y al descontrol. Y con un imán para atraer problemas. Pero al mismo tiempo rebosa bondad y ganas de estar bien, lo que pasa es que no le dejan. O no le dejo (risas).

¿Hay que tener pesadillas y malas experiencias para escribir de novela negra?No creo que sea necesario. Hay que ser observador. Es un tópico pero no puede ser más real: la realidad siempre supera a la ficción.

Usted es periodista deportivo. ¿Para cuántas tramas da el caso Rubiales en todos sus aspectos: ¿corrupción, machismo...?Para una saga entera, pero de las malas. Rubiales como villano de novela negra no me funcionaría, es demasiado grotesco, demasiado casposo. En ficción rozaría casi lo humorístico. Lástima que no tenga ninguna gracia.

Acabaremos con el racismo en el fútbol reconociendo que como sociedad tenemos un problema

Y el racismo en los campos de fútbol... ¿Cómo acabamos con esto?En primer lugar, reconociendo que como sociedad tenemos un problema, dejando de mirar hacia otro lado, señalando al racista y denunciando sus comportamientos. Yo escucho: “España no es un país racista, yo no soy racista, yo tengo amigos negros…” y pienso… bffff este no es el camino. Desafortunadamente me temo que aún estamos lejos.

García-Rey confía en poder continuar con su saga sobre Áxel. CEDIDA.Espasa

¿Cuál es su equipo de fútbol? ¿Sobornaría a un árbitro para llegar a la final de la Champions?Soy de Vigo y como no puede ser de otra manera mi equipo es el Celta de Vigo. Y no, siempre he preferido perder que ganar haciendo trampas. No le encuentro la gracia a una victoria sin utilizar las mismas reglas.

Estoy muy bien en la tele, quizás me deja el trabajo a mí antes que yo a él

¿Ha pensado en dejar su trabajo y dedicarse solo a la literatura?Estoy muy a gusto en la tele y en la radio. Me va a tener que dejar el trabajo a mí antes (risas).



¿Le gustaría conocer la opinión de su autor favorito, Nesbo, sobre lo que ha escrito?Me moriría de vergüenza (risas). Pero me encantaría que Jo Nesbo pudiese conocer a Axel. Y escribir algo juntos… eso sería lo máximo. Ya tengo el título: Cuando Harry encontró a Axel.

'Loor' se alzó con del premio Primavera de Novela 2024. Cedida.Espasa

Cómo le gustaría a usted empezar a morir: en una cama, entre amigos, en un bar...?Durmiendo. Tengo pánico al sufrimiento.