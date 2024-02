El 28 premio Primavera de Novela, que concede la editorial Espasa, ha recaído este año en el periodista deportivo Luis García-Rey con su segunda novela Loor. Un thriller actual ambientado en Madrid "espléndidamente urdido" y con una "atípica pareja de protagonistas envuelta en una trama en la que se ponen de relieve cuestiones polémicas muy actuales".

Este título, que ha participado junto a unos 1.300 manuscritos de todo el mundo en la carrera por el galardón, es la segunda parte de Álex, el inspector creado por García-Rey que le ha dado un hueco importante en la novela negra de España. "Si podemos crear una saga sería maravilloso, como lo ha hecho Jo Nesbo, que lleva ya 13 o 14 novelas. Axel y Loor llevan dos y vamos a ver a donde nos lleva esto", ha señalado.

El informador deportivo tiene 43 años, nació en Vigo y conduce en los fines de semana el programa Desmarque, en Telecinco, además de radiar el Partidazo de la COPE.

García-Rey conversa con la periodista Susana Santolalla, la moderadora. J P GANDUL/EFE

Su salto a la narrativa se produjo, según ha contado él mismo al recibir el premio en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, gracias a su pasión por autores negros, como su paisano Domingo Villar, y el noruego Jo Nesbo.

Esta debilidad por la escritura tomó forma durante la pandemia, cuando solo en su casa comenzó a narrar.

Hasta hoy, en que, como relató con el premio en la mano, "me siento fenomenal, nervioso, no estoy acostumbrado a que me vaya tan bien. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Jamás había imaginado, y me pregunto '¿en qué momento ha sucedido todo esto?".

Dedicada a su padre, que falleció hace tres años, esta novela comienza cuando la policía Loor Galván aparece en una cama abrazada al cadáver de una influencer con la que había compartido noche y sexo. La implicación de Álex Nasch, un personaje totalmente opuesto a ella, será fundamental para tratar de esclarecer este asesinato y algún otro, que quizás haya cometido Loor.

El ganador, con parte del jurado. J P GANDUL/EFE

García-Rey dijo que en el libro hay buena parte de él: "Entras en un trance en que crees que eres uno de los personajes, lo que te ayuda a que sean coherentes. Es algo muy íntimo y personal. Vuelcas lo que eres. Incluso con los que te caen mal te ves identificado".

El argumento aborda también los celos, la inseguridad, y la relación de las parejas nacidas en este mundo reciente pero poco explorado de las redes sociales y de citas. Dada la devoción por la música del autor, en las páginas de la novela hay muchos temas que 'suenan' al compás de la narración, como Oasis y el reguetón.

Las comunidades autónomas con más obras que optaban al premio son: Madrid (238), donde predomina la novela negra, Andalucía (120), que opta por novelas históricas, y Cataluña (118), con novelas en las que la ciudad de Barcelona es la protagonista.

Respecto a las temáticas principales, están la preocupación por el Medio Ambiente, novelas distópicas, novela rural, histórica, LGTBI, maltratos infantiles y violencia de género; así como muchos manuscritos sobre la Guerra Civil.

El jurado ha estado presidido por la escritora Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas (director del Ámbito Cultural de El Corte Inglés), Nativel Preciado (que acaba de publicar Palabras para Olivia) y el director de Espasa, David Cebrián. Loor saldrá a las librerías el 20 de marzo.