Nat Simons, cantante: "A veces no sé para qué tenemos un ministro de Cultura"

La verdad es que suena radiante. Es música con mucha verdad. Nat Simons posee la garra y el empuje para hacer los retos posibles. Para su cuarto disco eligió la autoedición, la fórmula del crowfunding y le salió bien la jugada porque sus fans respondieron, así como algún capo de la industria discográfica. Felinas (2024), su homenaje a la mujer en el rock and roll salió adelante junto a productores de lujo como Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), Igor Paskual (Loquillo) e Íñigo Bregel (Los Estanques). Su estreno estelar será este sábado 24 de febrero junto a invitados de lujo como Loquillo, Anni B Sweet, Nina de Juan (Morgan) y Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), entre muchos otros.

"El disco era un proyecto muy personal que tenía en mente, un poco como un capricho personal, pero no pensaba hacerlo LP. Primero surgió la colaboración con Cherie Currie, que fue un puntazo porque era un poco la punta lanza para explicar de lo que iba a ir Felinas: dar la voz a otras mujeres del rock, y ella es una pionera. Entonces para mí era ideal contar con alguien como ella que iba a entender perfectamente el proyecto", nos explica.

El cartel del concierto del dia 24 de Nat Simons. CEDIDA

El cariño

Nat tenía en mente un proyecto integral, versiones de Luz Casal, Blondie y Patti Smith y canciones propias, junto a un libro, "como una cosa que ya tenía pensada de antes para compartir experiencias con otras artistas: experiencias de vida, de carreras, algo a nivel inspiracional. En este proyecto he tomado buenas decisiones, y me siento orgullosa de ello. También es una llamada a la industria: decir que las cosas hay que hacerlas con cariño", resume con orgullo. Además Felinas supone un cambio. "Noté que era mi declaración de intenciones, de irme de mi zona de confort que realmente es el rock clásico. En la americana siempre me siento muy cómoda. Aquí he probado cosas nuevas y he experimentado. Y eso creo que enriquece", confiesa.

Reconoce muchos referentes. "Uno enorme es Lucinda Williams. Conseguimos una entrevista con ella y luego estuvimos con ella en el backstage del Azkena. Uno de mis grandes discos imprescindibles junto con el de Tom Petty & The White Flowers es el Car wheels on a gravel road (2006). Stevie Nicks también, Fleetwood Mac, y PJ Harvey. Ahora tengo un montón de referentes femeninos como Margot Price, Nikki Lane. Te podría decir que ahora mismo escucho muchísima música de mujeres, porque hay una escena muy potente. O Larkin Power, a la que vi hace poco. Por ejemplo, St. Vincent es uno de los mejores directos que he visto en mi vida".

El single 'No me importa nada' de Nat Simons y Anni B Sweet. CEDIDA

¿Reconocimiento social?

La cultura en España necesita un empuje, falta ese punto de reconocimiento y de reconocimiento social, de poder estar profesionalizando en el sentido de que puedas vivir de ello. En este país es muy complicado, porque no está profesionalizado, no se ve como una profesión. "Yo soy cantante profesional aparte de compositora, solo me dedico a cantar (grabaciones, publicidad, doblajes, orquestas,…). Y es muy complicado sobrevivir. Estoy meses sin trabajar y luego otro mes trabajo mucho. Faltan muchas cosas de la protección del artista, no hay un gremio, no hay nada regulado. Pago la cuota de autónomos y muchas veces apenas tengo ingresos. Es una cosa que debería de cambiar. A veces no sé para qué tenemos un ministro de Cultura. Que alguien controle esto porque es un descontrol. Sé de mucha gente que tiene grupos que están llenando salas grandes, y aun así tienen otro curro", remata rotundamente.

A Loquillo le conoció hace muchos años. En 2018, le invitó a ir con él en su gira de 40ª aniversario. Le teloneaba y cantaba con él Cruzando el paraíso de Johnny Hallyday. "Fue espectacular la experiencia con él. Me trató increíble. Siempre he tenido buena relación con Loquillo y con todo el equipo, me trataron increíble. Así que había que repetirlo y vendrá a cantar conmigo esa canción", señala. Al hablar de música y de nuevas bandas se explaya y emociona "viendo a bandas como Repion (y muchas otras). Veo que el futuro del rock tiene nombre de mujer, tío. Esto me da esperanza", concluye.