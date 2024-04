Carmen Lomana recuerda el trágico accidente por el que casi le amputan una pierna: "El coche me estampó contra la pared"

Hace casi 12 años, en el verano de 2012, Carmen Lomana sufrió un trágico accidente después de aparcar el coche de alquiler que condujo hasta la casa de su madre. El vehículo, de pronto, se precipitó hasta la playa, arrollando todo a su paso, incluida la propia socialité.

"Aunque se rían de mí, he estado a punto de morir", expresaba Lomana por aquel entonces tras convertirse en objeto de 'burla' por las extrañas circunstancias del suceso. Ahora, la colaboradora de televisión que daba "gracias a Dios por estar viva", ha dado más detalles de este complicado episodio de su vida en el pódcast de Vanitatis, La mala reputación.

"Eso sí que fue muy trágico. Iba a Asturias y no es que fuera muy buena conductora, pero tampoco mala", ha comenzado narrando la socialité. Según su testimonio, la situación se torció después de aparcar el coche y de saludar a su madre. "En ese momento, cuando digo que salgan a por las maletas, veo que el coche viene detrás de mí. No había funcionado el freno de mano", ha recordado Lomana sobre este suceso por el que estuvo "fatal" y llegó a "ir a Cibeles en silla de ruedas".

"En serio, ese día creo que me salvó la vida un ángel o algo, que levantó el coche; porque el coche me estampó contra la pared de la casa", le ha confesado a Nacho Gay, conductor del espacio. Y es que este percance movilístico tuvo graves consecuencias: "Me dijeron que igual me tenían que cortar la pierna, fue horroroso. Me pasó por encima de la pierna izquierda, y era un 4x4", ha añadido.

Fue en el hospital de Santander cuando, mientras hablaba con su hermana, recibió la peor de las noticas por parte de una enfermera, pues su pierna "se estaba gangrenando": "Me dice: 'señora, está muy mal. Esa pierna, como no tenga circulación de retorno, mañana se la tenemos que amputar'", ha relatado.

Una operación "a vida o muerte"

Por suerte, todo quedó en un susto y la socialité terminó recuperándose por completo. En la misma entrevista la que fuera mujer de Guillermo Capdevilla ha hablado sin tapujos de la operación "a vida o muerte" que tuvo que afrontar, cuyo resultado, sin embargo, no fue tan positivo.

"Yo no he podido tener hijos por culpa de un médico que tuvo una mala praxis con un embarazo extrauterino", ha sentenciado Lomana. "Yo quería tener cinco hijos, pero me quedé embarazada y me encontraba fatal. Lo achacaban a que estaba nerviosa. Entonces, me llevaron al médico y tenía un embarazo extrauterino", ha añadido.

Tal y como ella misma ha explicado, este tipo de embarazo consiste en que "el niño se forma en uno de los ovarios, fuera del útero". "Me operaron a vida o muerte de las hemorragias que me estaba provocando", ha expresado.