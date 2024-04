Desde hace unos años, Miriam Saavedra ha preferido alejarse de los medios de comunicación y centrarse en su faceta como influencer. Así, la peruana cuenta con más de 225.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha logrado atraer a las marcas y muestra partes desconocidas de su vida.

En el plano sentimental, hace unas semanas este diario se hacía eco de que la actriz había encontrado de nuevo el amor en un hombre al que ella misma definía como su "príncipe". Tal era el enamoramiento por su pareja, que Saavedra había establecido su residencia en Múnich, pues este misterioso hombre sería natural de Alemania.

Pero ahora su vida parece hacer dado un giro radical, ya que, tal y como ella ha revelado, está inmersa en ser Miss Universo Madrid 2024, siendo ya candidata. Es el paso previo a Miss España. En declaraciones a Outdoor, la ganadora de GH VIP 6, lanza algunas reflexiones.

El certamen se celebra el próximo mes de mayo y ella ya calienta motores. "Estoy muy emocionada. Si gano, representaría a España y es algo que me hace mucha ilusión. Los directores, Marthin Montero y Miguel Gómez, de la organización Nuestra Belleza España Madrid, me han dado esta bella oportunidad", relata.

Con su participación en Miss Universo Madrid 2024, su intención es "fomentar la diversidad y la igualdad, así como potenciar la evolución de la mujer para nunca desistir en querer superarnos y seguir adelante", cuenta.

De hecho, relata, la organización les brinda clases de oratoria, pasarela o rutinas de gym. "Yo no he variado mi rutina de ejercicios. Soy aficionada al deporte desde niña. En cuanto a la alimentación, siempre he llevado una dieta saludable. Además, estoy compaginándolo con mis estudios de Derecho y alemán".

"Mi sueño es ayudar y servir a las mujeres y ser referente para todas las niñas que me siguen. Es un certamen de belleza que empodera a las mujeres. No solo españolas, sino emigrantes que se hacen españolas y que aman y viven en Madrid. Además, hoy en día promueven lo que realmente hay detrás de una mujer; sus ganas de emprender, crecer y desarrollarnos. Perseguir nuestros sueños, cuidar de nosotras mismas, de nuestra salud mental y muchas virtudes más", sentencia.