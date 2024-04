Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, irreconocible tras un impactante cambio de rostro

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, ha reaparecido recientemente en una entrega de premios con una nueva expresión facial, mucho más rejuvenecida, que ha impactado mucho.

Tal y como analizaron este miércoles en Y ahora Sonsoles, cuando Alfonso Díez llegaba a nuestras vidas, en 2008, como protagonista de un romance con Cayetana Fitz-James Stuart, su imagen de entonces era la de un hombre que rondaba los sesenta años, con las arrugas propias del paso de los años.

Sin embargo, ahora, casi dos décadas después, Alfonso Díez luce más joven que nunca, con un rostro mucho más liso y afinado. Según el programa de Antena 3, no sería de extrañar que se haya servido de la medicina estética para tener tan buena cara como la que ya lucía en 2021.

Alfonso Diez, apartado del foco mediático tras el fallecimiento de la duquesa, solo ha acudido a algunos eventos y por ello su cara se ha vuelto menos habitual en la prensa del corazón. Pero en esta última reaparición ha acaparado todas las miradas y los comentarios, porque no parece ni él.

"Puede que no le hayáis reconocido, tu cara no me suena, Alfonso. Si esto lo hace una mujer, le ponemos a escurrir", fue la reacción de Sonsoles Ónega al 'nuevo' rostro del exfuncionario.