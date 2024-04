Zendaya reflexiona sobre su fama y la de Tom Holland: "No quiero que necesariamente mis hijos tengan que lidiar con esto"

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas más queridas de Hollywood. Se conocieron en la saga Spider-Man, después de varias experiencias en otros proyectos. Sin embargo, la actriz ya había saltado al estrellato al ser 'chica Disney' o aparecer en películas como El gran showman. Por ello, conocía cómo era la fama, algo que no sabe si quiere para sus hijos.

La intérprete de 27 años, que acaba de estrenar Challengers, reflexionó sobre ser un personaje público en una entrevista con la edición británica de Vogue, y opinó que "había menos presión" cuando "era más joven". "Conseguí hacer que fuera parte de mí, lo cual no es muy natural", contó.

De hecho, la actriz de Dune aseguró que la fama repentina de Tom Holland le provocó más shock: "Mi carrera ya estaba como en marcha, y la suya cambió de la noche a la mañana. Un día eres un niño y estás en el pub con tus amigos, y al día siguiente eres Spider-Man... Definitivamente, vi cómo su vida cambiaba delante de él". Aun así, sostuvo que el intérprete de 27 años sí lo llevó bien.

Sobre la falta de intimidad, Zendaya comentó que es algo a lo que "simplemente te acostumbras". "También soy una de esas piezas de arte a las que van a hacer una foto", reflexionó. "Tengo que asumirlo y solo vivir mi vida".

Aun así, aunque confesó que lo lleva bien, no tiene claro que quiere que sea así para siempre. "No quiero necesariamente que mis hijos tengan que lidiar con esto", admitió. "¿Cómo será mi futuro? ¿Seré para siempre una persona que tenga que estar cara al público?".

"He aprendido que puedo decir que no, y puedo decir amablemente que tengo un día libre, o que solo estoy intentando ser yo misma", aseguró, sobre la gente que le pide fotos o conceder entrevistas. "En realidad no tengo que actuar todo el tiempo".