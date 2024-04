Un pueblo de Italia busca personas que quieran adoptar una cabra: este es el motivo y cómo puedes solicitarla

A veces, en los rincones más pequeños del mundo, se esconden las historias más insólitas. En Alicudi, una localidad perteneciente a las Islas Eolias, cerca de Sicilia, de apenas cinco kilómetros cuadrados, la cantidad de cabras es seis veces mayor que la de vecinos -son 100 ciudadanos-. Allí los animales campan a sus anchas por zonas residenciales, colándose en las casas, masticando todo lo que ven a su paso y escalando muros de piedra que ceden bajo su peso.

Aunque durante mucho tiempo las cabras formaron parte del atractivo turístico de esta isla, tras ser introducidas por un granjero que más tarde las dejó en libertad, ahora se han reproducido tanto que suponen un problema la vegetación de la zona y para la localidad. Por eso, su alcalde, Riccardo Gullo ha ideado un plan para deshacerse de ellas.

Adoptar una cabra para ayudar al pueblo

Para evitar el sacrificio de las cabras, el alcalde invita a la gente a adoptar una cabra. "No queremos ni siquiera pensar en sacrificar a los animales, por lo que fomentamos la idea de regalarlos", afirmó Gullo. "Cualquiera puede solicitar una cabra, no es necesario que sea un granjero y no hay restricciones en cuanto al número". La solicitud se puede echar hasta el 10 de abril.

"Ya hemos recibido varias llamadas telefónicas, entre ellas la de un granjero de la isla de Vulcano que quería tener varias cabras porque, entre otras cosas, produce un queso ricotta que es muy apreciado", afirma Gullo. "Si alguien tiene la capacidad de domesticar una cabra, podría ser una forma hermosa y más humana de controlar el problema".

Sin embargo, aunque las autoridades consideran que "lo ideal sería que la gente intentara domesticar a los animales en lugar de comérselos", no actuarán a sobre las intenciones de ningún adoptante de cabras. Esos sí, una vez repartidas las cabras, los adoptantes tiene 15 días para capturarlas y sacarlas de la isla.

Se cree que las cabras quedaron libres cuando el plan de un granjero cuyo plan de criar animales falló. Entonces comenzaron a vivir sueltas por la isla y a reproducirse sin control.

¿Es viable la solución?

Gloria, propietaria del Golden Café Noir en el puerto de Alicudi, dijo a The Guardian que los animales se habían vuelto "inmanejables" y aunque ha acogido bien la iniciativa del alcalde, cuestionó su viabilidad. Llegar a la cima de Alicudi, donde se encuentra el pueblo, implica una fuerte subida. "¿Cómo harán para bajar a las cabras? Quizás necesitarían un helicóptero para trasladar a dos o tres a la vez. Es una buena propuesta, pero aún no hay una solución logística".