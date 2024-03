Declaran el estado de emergencia en el norte de Eslovaquia por ataques de osos pardos

🇸🇰 | Em Liptovský Mikuláš, localizado na Eslováquia, um urso causou ferimentos em cinco indivíduos no dia de ontem. Entre as vítimas, estava uma criança de 10 anos de idade.



Todos os feridos foram encaminhados ao hospital com lesões consideradas leves a moderadas. pic.twitter.com/rdHZ4gVjqZ