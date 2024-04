La viuda de Patrick Swayze explica cómo volvió a casarse gracias a un sueño que tuvo: "Fue como si me diera su bendición"

Patrick Swayze se convirtió a finales de los 80 en uno de los actores más conocidos de Hollywood. Gracias a su papel en grandes películas como Dirty Dancing o Ghost, su carrera llegó al estrellato a principios de los 90.

Sin embargo, debido a un cáncer de páncreas, el actor falleció en 2009 a los 57 años. Tras él no solo dejó atrás a millones de fans por todo el mundo, sino a la que desde 1975 había sido su mujer, Lisa Niemi.

La bailarina, que estuvo en todo momento a su lado, finalmente pudo rehacer su vida en 2014. A pesar de las duras críticas de las fans de su anterior marido, Lisa le dio el 'sí, quiero' a Albert DePrisco, con quien todavía sigue casada. Aunque lo cierto es que estuvo a punto de cancelar la boda.

Gracias a un sueño que tuvo con Patrick, la bailarina pudo tomar su decisión. "Soñé con él cuando estábamos pensando en casarnos. Fue como si hubiera resucitado. Yo estaba en un patio y de repente pareció. Él no podía hablar, pero pude entender lo que estaba diciendo", ha asegurado en una entrevista para el pódcast de TJ Holmes y Amy Robach.

"Y él se acercó a mí, me rodeó con sus brazos, y le dije: 'No puedo casarme con Albert ahora porque has vuelto'. ¡Gracias a Dios que has vuelto!'", ha explicado, aunque las palabras del actor le hicieron cambiar de idea. "Lo que me respondió fue: 'Sé que me amas. Y eso no tiene nada que ver con esto".

"Era como si me estuviera haciendo saber que eso no cambiaba lo que sentimos el uno por el otro en nuestra relación. Fue como si me diera su bendición", ha confesado. De hecho, las palabras de su anterior marido le ayudaron especialmente, ya que recibió unas crocitas por parte de sus fans: "Hay algunos fans de Patrick bastante cabreados conmigo, porque piensan que soy malvada".