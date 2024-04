La prima del rey, María Zurita, reconoce que se ha operado de la nariz y que ha sido duro: "Lo llego a saber y no sé si me lo hago"

María Zurita, prima hermana del rey Felipe, e hija de la infanta Margarita, acudió el lunes pasado al funeral de su primo hermano, Fernando Gómez-Acebo, donde lució un gran cambio de imagen: un retoque de la nariz.

La joven ha reconocido la intervención, que tuvo lugar hace tres semanas, y aunque dice que ya se encuentra bien, admite que el postoperatorio ha sido duro.

"No respiraba bien y por dentro me han hecho de todo. Luego dije, por fuera me la dejo recta". María dice haberse recuperado bien, pero también que "ha sido duro porque no respirar es incomodísimo, aunque dolor no he tenido. Mi médico era buenísimo".

María, en el cumpleaños de su prima Elena, en diciembre pasado, antes de su operación. Ángel Díaz Brias

Pero señaló: "Lo llego a saber, no sé si me lo hago". María, que es madre de un niño de cinco años, Carlitos, vive con sus padres, la infanta Margarita y el doctor Carlos Zurita, y con su hermano, Alfonso.

La familia mantiene un trato continuo con los otros primos Borbón de la familia, incluyendo los reyes y sus hermanas. De hecho, forma pandilla con la infanta Elena y con Simoneta Gómez-Acebo.