Froilán bromea con la prensa en su regreso a Emiratos Árabes: "Si queréis, me quedo"

De todos los invitados a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, seguramente el más buscado ha sido Froilán de Marichalar, que hoy, cinco días después, ha regresado a Emiratos Árabes, donde vive desde hace más de un año.

A su llegada al aeropuerto, el joven ha tratado de sortear a la prensa que le esperaba. Como no lo ha logrado, simpático ha dicho: "Si me dejáis irme... Si queréis me quedo ¿eh?", ha exclamado entre risas.

Froilán no solo acompañó a su abuelo, a su madre, la infanta Elena y a su hermana a la boda del regidor madrileño con la aristócrata Urquijo el sábado 6 de abril.

También organizó con amigos una serie de escapadas por algunas discotecas de Madrid, enlazando unas con otras.

Asimismo, acudió con toda su familia al funeral del primo hermano de su madre, Fernando Gómez-Acebo, fallecido el pasado 1 de marzo. El viaje a España le ha cundido de lo lindo. Lo único que no se sabe es si le ha dado tiempo a visitar a su abuela doña Sofía en el hospital.