Sumar advierte al PSOE de que ambos pierden si Sánchez ahoga a Díaz: "Las coaliciones no se salvan solas ni yendo por separado"

Toque de atención de Sumar al PSOE ante la el agitado ciclo electoral que se avecina de aquí a junio. La coalición de Yolanda Díaz entiende que los socialistas han puesto en marcha una operación para cortarles el oxígeno y pescar en su electorado de manera indisimulada. Y, este miércoles, su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, avisó de que esa idea solo puede acabar perjudicando al conjunto de la coalición: a Sumar, sí, pero también, a largo plazo, al propio PSOE. "No esperen de nosotros que nos enredemos en estrategias de mira estrecha", porque "las coaliciones no se salvan solas ni separadas", avisó Errejón.

Sumar buscó un escenario y un momento solemnes para realizar su advertencia a los socialistas. Lo hizo en sede parlamentaria y, además, en un Pleno que abrió el presidente Pedro Sánchez con una larga y profunda intervención sobre política internacional en la que, entre otras cosas, apostó decididamente por un incremento a nivel europeo de la inversión pública en la industria militar, precisamente uno de los asuntos en los que más diferencias hay entre PSOE y Sumar. No obstante, el deterioro de la relación entre ambos partidos no se debe a esa discrepancia, sino que es más de fondo y tiene que ver con que Díaz y los suyos entienden que, en los últimos meses, los socialistas se han embarcado en una estrategia de desgaste para hacerse con una parte de su electorado.

El último episodio de esos desencuentros tuvo lugar hace unos días, cuando el presidente anunció por sorpresa que el Gobierno acabará próximamente con las conocidas como golden visa. Esta reivindicación es una de las reclamaciones clásicas de la izquierda a la izquierda de los socialistas. Y, aunque materialmente no va a tener mucha incidencia en el mercado de la vivienda, para Sumar el anuncio supuso un agravio porque, según fuentes de la formación, el PSOE no les había informado de que iba a dar luz verde a la medida y, además, de que iba a hacerlo pese a que había mostrado resistencias cuando Díaz lo había propuesto durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que finalmente el PSOE ha renunciado a poner en marcha.

No obstante, ese solo es el último choque en una relación que se ha resentido en las últimas semanas. Sumar no solo cree que el PSOE está tratando de hacerse con algunas de sus banderas, sino que además piensa que está obviando todas y cada una de las propuestas de los de Díaz, invisibilizándolos. La semana pasada ya hubo un roce cuando Sumar reclamó públicamente explicaciones al Ministerio de Defensa ante el anunció de que la base naval de Mahón podrá utilizarse para labores logísticas de la OTAN, un tema muy sensible para formaciones como IU.

En general, además, Sumar lleva meses quejándose de lo que consideran falta de ambición del PSOE, a quien la dirección liderada por Díaz acusa de bloquear cualquier impulso legislativo. El caso del reconocimiento del Estado de Palestina es un buen ejemplo de ello, ya que Sánchez lleva semanas anunciando que lo llevará a cabo —este mismo miércoles lo hizo de nuevo—, pero sin acabar de concretarlo. Y, para Sumar, la prueba palmaria de que el PSOE quiere una legislatura con poca acción legislativa es la renuncia a presentar los Presupuestos de 2024, una decisión que Sánchez tomó después de que Catalunya en Comú (el referente catalán de Sumar) torpedease las cuentas de la Generalitat de Cataluña.

Errejón, de hecho, no se anduvo este miércoles con paños calientes en su intercambio con Sánchez. "Algún estratega les debe de haber dicho que de lo que se trata es de agudizar la competición dentro del bloque, con nosotros, al menos hasta las elecciones europeas: lo saben ustedes, lo saben los periodistas y lo sabe todo el mundo", espetó el portavoz de Sumar al presidente, al que dijo que esa estrategia, pese a ser "legítima", es "un error". "Porque los gobiernos de coalición no se salvan ni prosperan solos, porque es una estrategia que desarma políticamente, desmoraliza y empequeñece al pueblo de la coalición, y porque coquetea con la restauración de un orden en el que la oligarquía más conservadora mandaba incluso cuando ustedes estaban en el Gobierno", argumentó Errejón.

Retomar el pulso de la legislatura

Fuentes de Sumar explican de manera aún más clara que, a su juicio, el PSOE está tratando de "morder hacia dentro" del bloque progresista en lugar de tratar de "ensanchar" su alcance. Y, ante esa sospecha, Errejón planteó este miércoles a Sánchez que el "rumbo" que funciona al Gobierno es el de una "competición virtuosa" por la cual a Sumar le "toca abrir camino ideológico y social y tender la mano" y, cuando el PSOE "coge esa mano", ambos partidos avanzan "juntos, que es como nuestra gente nos quiere ver". "Así es como avanza el Gobierno y así es como avanza España, pero las cosas hay que hacerlas y hay que llevarlas hasta el final", advirtió el portavoz de Sumar.

Errejón, además, aseguró que la coalición no tiene "nada que ganar" en el "y tú más". "Convertir el Congreso en un circo, invalidarlo, generar imagen de parálisis y de descrédito" permite que "manden tranquilamente los de siempre", señaló el portavoz de Sumar, que afirmó que "nuestros proyectos políticos, a diferencia de los suyos, no pueden vivir sin la implicación popular, y esta se toma como un insulto que perdamos más tiempo en el 'y tú más' que en socavar las bases materiales de las oligarquías corruptas".

La semana pasada, Sumar ya chocó con el PSOE ante la amenaza de los socialistas de citar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia por parte de las administraciones públicas, ya que la formación entiende que convertir el órgano en un cruce de reproches entre PSOE y PP desmoviliza al electorado progresista. Y, en esta línea, Errejón ejemplificó este miércoles que estos votantes prefieren que la coalición esté "metiéndole mano a los rentistas y los abusos en el mercado inmobiliario que con aspavientos indignados de una bancada a otra en las sesiones de control".