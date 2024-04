Sumar reclama explicaciones a Robles ante el uso de Mahón como base logística para la OTAN: "Es una temeridad"

Nuevo choque en el Gobierno a raíz de la intención del Ministerio de Defensa de formalizar el uso de la estación naval de Mahón (Menorca) como base logística que pueda ser utilizada por los buques militares de la OTAN. Este lunes, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, tachó de "temeridad" esta decisión y anunció que el ala minoritaria de la coalición ha pedido explicaciones a Defensa ante este movimiento, que el propio departamento ha tratado de rebajar en las últimas horas.

Pese a que Defensa ha insistido en las últimas horas en que las instalaciones de Mahón únicamente se pondrán a disposición de las flotas de la OTAN como puertos de escala y logísticos, y en ningún caso la localidad menorquina acogerá una base naval completa de la Alianza, para Sumar estas explicaciones no son suficientes. "Rechazamos de plano esa posibilidad, creemos que, en este momento de conflictos bélicos, es una temeridad situar a Baleares como una zona de escala de la OTAN", denunció Urtasun.

Fuentes de Sumar confirman que el ministerio liderado por Margarita Robles no ha respondido aún a la petición de información de la pata minoritaria del Gobierno. Pero Urtasun, este lunes, insistió en que España no necesita "seguir ampliando bases de la OTAN, sino seguir trabajando en el seno de la UE" para que los Veintisiete tengan "autonomía estratégica" y no dependan de la Alianza Atlántica para su defensa. "Tener subcontratada la defensa a la OTAN y a EEUU es una irresponsabilidad", zanjó.

En la misma línea, aunque con un tono más duro, unas horas antes la coportavoz de IU, Amanda Meyer, criticó que el PSOE, a su juicio, avale políticas de "rearme" y la "escalada belicista" en Europa. "No hay horizonte si quien dirige el futuro de Europa es la OTAN", espetó Meyer, que se mostró preocupada por el hecho de que que "el PSOE se convierta en un elemento al servicio de la alianza de la inseguridad y el rearme que hoy conforman socialdemócratas, verdes, liberales, conservadores y la extrema derecha en Europa".