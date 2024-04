Moreno muestra su predisposición a optar a la reelección como presidente en 2026 y descarta cambios en su Ejecutivo

A dos años de que se vuelvan a celebrar las elecciones autonómicas en Andalucía, si se cumple el calendario fijado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ahora gobierna su segunda legislatura con mayoría absoluta en la comunidad desde junio de 2022, ya ha manifestado su intención de volver a presentarse como candidato del PP.

"Ahora mismo me veo con fuerza e ilusión como para encarar una candidatura en 2026", ha asegurado el líder popular en un encuentro informativo de la Cadena SER y El País, donde ha matizado que dará el paso siempre que "siga teniendo el apoyo de mi partido y, sobre todo, de mi familia". En caso contrario, ha dicho, "buscaremos otras alternativas y daremos el relevo", aunque esta última es una opción que, por el momento, no baraja el presidente, que afirma que "todavía queda mucho por hacer en Andalucía".

Además, Moreno ha descartado regresar en un futuro a la política nacional, donde ya ocupó los cargos de Coordinador de Política Autonómica y Local del PP y el de Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Entonces, ha recordado el presidente, dio el paso que quería, el de "venirme para Andalucía para intentar construir un proyecto político alternativo al PSOE y transformar mi tierra, y ese es el principio y el fin de mi carrera política".

De hecho, ha añadido, el día que abandone San Telmo aspira a hacer "otras cosas", por lo que descarta acogerse al estatuto de los expresidentes, cuya oficina oficializó la Junta el pasado mes de enero para darle a esta una presencia física en el Parlamento. "Yo voy a seguir trabajando en Andalucía, mi sueño es en Andalucía", ha concluido.

Sin cambios a la vista

También ha descartado Moreno una crisis de Gobierno, por lo que no tiene intención de cambiar a ninguno de sus actuales consejeros, de los que ha destacado su "máxima implicación". Su Ejecutivo, ha dicho, "se esfuerza y me consta, porque trabaja al mismo ritmo que yo con mucha determinación", aunque ha admitido que a veces se acierta y otras veces no.

Lo que no ha descartado el presidente es dar una "vuelta a alguna competencia" para mejorar la gestión, es decir, que determinadas responsabilidades pasen de una Consejería a otra, como ha ocurrido ya, por ejemplo, con el Infoca, que asumía Medio Ambiente y ahora gestiona Presidencia.

Asimismo, ha revelado que el Gobierno que preside se "evalúa prácticamente cada seis meses", cuando hacen un "balance de cumplimiento" del programa, del "nivel de implicación con los sectores, de presencia en los medios o de interlocución".