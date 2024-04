Sumar avisa a Sánchez de que "el camino no es la escalada belicista": "Ahí no nos van a encontrar"

Los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar la inversión en defensa, y su llamamiento a la UE para potenciar la industria militar, no contarán con el apoyo de Sumar. La coalición que lidera Yolanda Díaz rechazó este miércoles taxativamente esta estrategia que el portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, calificó de "escalada belicista". Y, aun sin elevar especialmente el tono, Sumar avisó al PSOE de que "la prioridad del Gobierno, con unos Presupuestos prorrogados, no debe ser sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%", como ha prometido Sánchez a la OTAN.

En uno de los discursos con más enjundia política de los que ha hecho Sumar desde el inicio de la legislatura, Errejón dio respuesta al llamamiento que había hecho Sánchez a la UE unos minutos antes, cuando se mostró partidario de elevar el gasto militar "no para ser temidos, pero sí para ser respetados". "El camino no es la escalada belicista y militarista que hoy recorre Europa", planteó el portavoz de Sumar, que alertó de que "cuando comienzan a sonar las trompetas de guerra, ya lo sabemos bien históricamente, es muy fácil dejarse llevar por un supuesto realismo que siempre envía a morir a otros".

"Pero un Gobierno de izquierdas y demócrata como el nuestro tiene la obligación de mantener la responsabilidad histórica, ser prudente y liderar un plan de paz" en Ucrania, apuntó Errejón. Eso no significa que Sumar equipare a los ucranianos con el Gobierno ruso: el portavoz dejó claro que "Ucrania tiene derecho a defenderse y recibir ayuda", pero también afirmó que la entrega de esa ayuda por parte de la UE "tiene que estar presidida por un objetivo político que no puede decidir la industria militar". Y el objetivo último, apuntó, debe ser el de "encontrar vías diplomáticas para una salida negociada que evite que la guerra se enquiste" y "no se extienda en el tiempo y el espacio".

Errejón, asimismo, avisó a Sánchez de que un Gobierno progresista no puede mantener un discurso que asuma el rearme como algo inevitable. "El camino hacia la guerra muchas veces se ha pavimentado en Europa de escaladas de quienes decían no querer el choque, pero no paraban de dar pasos hacia él", afirmó el portavoz de Sumar, que planteó que "en este continente deberíamos haber aprendido ya que las guerras siempre se deciden por arriba y siempre se sangran por abajo, no traen más que barbarie en los campos de batalla y miseria y autoritarismo" a nivel político social.

"Cuando la guerra entra por la puerta, lo primero que sale por la ventana es la democracia, porque la guerra es siempre, en todo momento y lugar, el terreno ideológico de los reaccionarios", insistió Errejón. Y avisó a Sánchez de que Sumar considera "que la mayoría trabajadora española no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar ni la economía de guerra". "Ahí no nos van a encontrar", espetó al presidente del Gobierno, a quien, sin embargo, le dijo que "Europa tiene que ser fuerza motriz" de la solución diplomática de los conflictos y no seguir "subcontratando la defensa a la OTAN y EEUU".

Más información en breve.