Kate Beckinsale sigue preocupando a sus fans: fotografía a su madre con el ojo morado

Kate Beckinsale continúa preocupando a sus seguidores. Sobre todo, porque se niega a dar ninguna explicación y ya lleva casi un mes sin que los más de cinco millones y medio de followers en Instagram sepan a ciencia cierta qué le pasa a la actriz británica de 50 años. Y, ahora, además, han de sumar a su madre, Judy Loe.

En su última publicación en dicha red social, la intérprete de películas como Underworld, Van Helsing o Pearl Harbor ha seguido la senda de los posts crípticos de estos meses y ha puesto el foco en su madre, que aparecía gravemente herida con un ojo morado y una enorme hinchazón en el lado izquierdo de la cara.

A pesar de que las imágenes sean impactantes, por las palabras de Beckinsale no se puede saber exactamente qué ha causado el daño. "Mi madre está herida. Todo mi ser únicamente quiere gritar. Ese rostro suave y hermoso y la injusticia de otro maldito golpe. Esta vez, en la cara, las manos y la rodilla", ha escrito.

En la siguiente imagen, de hecho, su madre aparecía en pijama de color morado, con el flequillo tapándole la herida en el rostro, si bien apenas se apreciaban en las otras partes del cuerpo que menciona daños de la misma magnitud. Aun así, la actriz ha continuado su mensaje en la plataforma.

"Mientras yo me estoy retorciendo las entrañas para criticar esto, ella se va vistiendo de un bonito color púrpura con el que complementar su alegría por haber logrado no romperse ni un solo hueso. Nadie es más fuerte, pero tampoco nadie me aterroriza más con su fragilidad. Por favor, tened en cuenta, si podéis, que la atención ayuda", ha finalizado.

La tercera imagen de la publicación era una captura de pantalla de una conversación que estaba teniendo con Judy sobre el color de su pijama, si bien tampoco aclaraba qué había sucedido. Por sus palabras, eso sí, parece insinuar que su madre se ha caído y da a entender que de ahí provienen sus heridas, pero no es en absoluto clara al respecto, como no lo lleva siendo el último mes.

De hecho, no solo no ha querido responder a los medios que le han preguntado al respecto, sino que Kate Beckinsale ha tomado la decisión de borrar todas sus publicaciones desde finales de enero —a excepción de un recuerdo que hizo a su difunto padre—.

En casi todas ellas aparecía de alguna u otra forma la hospitalización, para la que sigue sin haber explicación por su parte. Entre las publicaciones eliminadas también estaba esta, la más reciente, de su madre con el ojo morado.