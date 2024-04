La Rebe vuelve de nuevo a las redes y explica el motivo de su ausencia: "Voy del culto a casa"

Rebeca Jiménez, o La Rebe, se dio a conocer gracias a Gipsy Kings y desde entonces es toda una influencer. En TikTok ya supera el millón de seguidores y en Instagram está cerca de lograrlo. Por ello, ahora que la joven ha estado desaparecida del mundo mediático, no es de extrañar que muchas personas se hayan preocupado por ella.

Así, cuando la hermana de Susi Jiménez ha vuelto a reaparecer por un día muy especial, también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. Y es que el 8 de abril se celebra el día internacional del Pueblo Gitano, aunque Rebeca ha querido darle un toque más "coquette". Como así se ha podido ver en su perfil de Instagram con una galería de imágenes.

Aunque no solo ha actualizado su perfil, sino que además ha compartido un mensaje a través de sus historias en las que ha explicado todo lo que ha vivido en los últimos días. "Por favor, nos tienes muy abandonas, te echo mucho de menos", se ha podido leer en el mensaje que ha compartido, "recibo muchos mensajes así y quiero pediros perdón".

Los últimos días han sido especialmente intensos para la primogénita de Marisol Vargas. No solo por su viaje a Sevilla por la Semana Santa, sino porque desde que llegó a Tenerife, donde actualmente vive, no ha tenido tiempo libre: "Desde que llegué a Tenerife voy del culto a casa y a alguna cena, pero nada más, por eso no he subido nada".

Como así ha ha querido dejar claro la influencer, para ella visitar la Iglesia Evangélica es fundamental. Prueba de ello on sus muchos vídeos de rutina diária en los que se le puede ver con su marido, José Navarro y su hijo en este tipo de eventos.