Alice Campello cuenta cómo comenzó su relación con Álvaro Morata: "Estaba como si no se hubiera enamorado nunca"

Alice Campello fue una de las últimas invitadas de A solas con, pódcast de Vicky Martín Berrocal, y en su entrevista no tuvo reparos en abrirse en cuerpo y alma sobre su vida, la maternidad o su relación con el futbolista Álvaro Morata, al cual le conoció por redes.

La modelo de 29 años contó que le conoció hace apenas ocho años, pero su relación comenzó muy rápido, pues empezaron a salir a finales de 2016 y en junio de 2017 ya se habían casado.

"Fue todo con tanta intensidad y tanto amor que al final son cosas que no piensas, porque sabes que todo va a ir bien porque nunca has sentido nada igual en tu vida", opinó. "Es un amor tan grande y tan increíble que me hubiera ido hasta Australia sin pensar".

"Pero luego las cosas tan rápidas las tienes que asimilar. Yo luego me encontré con dos niños a la vez. Los deseaba muchísimo, pero nadie te enseña a ser madre y mucho menos de dos y tan pequeñita", aseguró, en referencia a los mellizos Alessandro y Leonardo, que llegaron en julio de 2018. Tras ellos, llegó Edoardo (2020) y Bella (2023).

Entonces, la italiana reveló que se conocieron después de que él la contactara por Instagram, pues le dijo que había visto sus fotos y había "sentido algo diferente". "Empezó a hablar a mucha gente de Milán que yo conocía para ver si nos presentaban", aseguró.

"Él no quería ser el típico futbolista que escribe mensajes", continuó narrando Campello, pero un amigo suyo le dijo que le escribiera o si no lo haría él. "Me escribió y yo no lo contesté", sostuvo.

"Justo estaba en el avión volviendo de Londres y me encontré a un sastre que hacía toda la ropa a gente de la Juventus. Le dije 'me ha escrito Álvaro Morata' y me dijo: 'Os vais a casar si le contestas, porque os conozco a los dos, sois personas iguales, te vas a enamorar'", narró la modelo a Vicky Martín Berrocal.

"Eso se me quedó ahí y después de dos semanas le contesté. Nos organizamos para vernos y, desde el primer momento que nos vimos, fue como si le conociera de toda la vida. A la semana nos fuimos a vivir juntos", declaró, dejando con la boca abierta a la entrevistadora.

"Él me decía todo el rato 'me voy a casar contigo, te lo pediría ya'. Estaba como si no se hubiera enamorado nunca", aseguró Alice Campello. "Se hacía (viajes) Turín-Milán simplemente para llevarme unas flores, o unos pastelitos, o para saludarme".

"Era un niño y hacía cosas de niño, justamente, con su edad. Y luego cambió completamente", opinó. "Estaba enfocado en que yo fuera su prioridad, que yo estuviese bien, en crear una vida conmigo".