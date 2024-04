Mujeres cineastas proponen introducir cláusulas en los contratos sobre cómo actuar en caso de abusos

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, ha propuesto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que promueva la introducción de una cláusula en los contratos audiovisuales sobre cómo actuar en caso de abusos sexuales o laborales.

"Si no hay leyes, no se avanza, no basta con recomendaciones, hay que actuar", ha dicho a EFE Andreu tras reunirse este martes con Urtasun y varios miembros de su equipo.

Según Andreu, el ministro ha recibido positivamente la propuesta y se ha comprometido a analizarla, junto a responsables de los ministerios de Trabajo e Igualdad.

En la reunión también se ha hablado de la ley del cine, aunque sigue sin haber una fecha para su aprobación por parte del Consejo de Ministros. CIMA espera que se apruebe en los términos en que se elaboró en la pasada legislatura, cuando su tramitación parlamentaria quedó en suspenso.

De cara a las posibles enmiendas, la asociación se plantea hablar con los grupos parlamentarios para lograr que se mencionen los abusos en la ley y para garantizar que al menos el 40% de las ayudas a la producción audiovisual sean para mujeres.

"El punto de vista de las mujeres en el audiovisual es muy importante para cambiar los estereotipos y ver cómo evitar la polarización en la sociedad", ha señalado Andreu.

En este sentido, se ha mostrado agradecida al Gobierno de coalición por su apuesta por las cuotas en las ayudas que, a su juicio, están funcionando.