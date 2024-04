De García Márquez a Almudena Grandes: novelas póstumas que sobrevivieron a una muerte segura

De Gabriel García Márquez a Almudena Grandes hay un enorme recorrido de autores que siguieron 'publicando' sin estar ya entre los vivos, aunque cierto es que su literatura y su nombre no morirán nunca.

'En agosto nos vemos', de Gabriel García Márquez

En agosto nos vemos (Random House, 2024) es la novela póstuma de Gabriel García Márquez (1927-2014) que desde hace unos días está en las librerías contra su voluntad. Se trata de un proyecto en la que estuvo trabajando durante los últimos quince años de su vida, inicialmente como cinco relatos independientes, pero que nunca consideró terminada.

"Las instrucciones eran 'el libro no sirve, hay que destruirlo', pero según nosotros esas eran las instrucciones de una persona incapaz de juzgar el libro", defienden sus hijos Gonzalo y Rodrigo, que ahora han dado el visto bueno a su lanzamiento y que tiran de sarcasmo para defenderse: "Cuando Gabo dijo 'esto no es publicable' él ya había perdido la capacidad de juzgar si era o no publicable. También decía que cuando estuviera muerto hiciéramos lo que quisiéramos y eso nos anima a dormir mejor".

Los herederos, encargados de salvaguardar semejante legado, se amparan también en cierto tipo de generosidad hacia los lectores de su padre, asegurando que con esta coda final ya está publicada oficialmente toda su obra. "No se ha agregado nada que no estuviera en los múltiples originales que dejó Gabo", aseguraron Rodrigo y Gonzalo en la presentación de En agosto nos vemos en Madrid, donde también se detalló que la tirada de la primera edición en español -habrá en otros idiomas- es de 250.000 ejemplares. Una cifra más que considerable en los tiempos que corren.

El 'regreso' de García Márquez es el acontecimiento literario de lo que llevamos de 2024 y reproduce el patrón tradicional de los lanzamientos póstumos de grandes autores (ya sean literarios, musicales o incluso, en menor medida, cinematográficos). Por eso, es inevitable para el gran público sentir recelo por la procedencia y la calidad de la obra de turno y, al mismo tiempo, albergar ciertas reticencias ante la posibilidad de la traición de los herederos en el nombre de los pingües beneficios potenciales. En cualquier caso, como suele decirse y nunca mejor dicho, cada novela es un mundo por descubrir. Y, si es póstuma, un inframundo en el que nunca morir.

'Todo va a mejorar' fue finalizada por el viudo de la autora, Luis García Montero. CEDIDA

'Todo va a mejorar', de Almudena Grandes

Almudena Grandes (1960-2021) dejó prácticamente terminada una novela que vio la luz un par de años después de su fallecimiento con el título de Todo va a mejorar (Tusquets, 2023). Se trata de una historia coral, que terminó su viudo, Luis García Montero, siguiendo las últimas indicaciones que la escritora pudo darle en vida, situada en la España de un futuro próximo presidida por un empresario metido a político que para reconducir al país limita el acceso a internet y fomenta la libertad de compras y el consumo. Un nuevo régimen en un mundo pospandémico donde los ciudadanos viven bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos y que, aunque no forma parte de ellos, de alguna manera entronca con los inacabados Episodios de una guerra interminable de la autora madrileña.

Novela de Vázquez Montalbán, que falleció en 2003. CEDIDA

'Los papeles de Admunsen', de Manuel Vázquez Montalbán

La primavera pasada, la editorial Navona anunciaba a bombo y platillo que había encontrado una novela inédita de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) que era, a su vez, la primera que escribió y con la que se presentó al premio Biblioteca Breve, que no ganó. Este hallazgo fue posible después de que el fondo completo del autor se depositara en la Biblioteca de Catalunya en 2016, si bien no fue hasta 2020 cuando se abrió a los investigadores, que dieron con una caja con una etiqueta en la que ponía 1962-1965, con lo cual solo podía contener sus primeras intentonas literarias. "Es un libro totalmente acabado, con correcciones y título", explicó en su momento el editor, sobre este texto que retrata la Barcelona de los años sesenta bajo el título de Los papeles de Admunsen (Navona, 2023).

Kafka pidió que se destruyeran sus manuscritos a su muerte. Casa del Libro

'El proceso', de Franz Kafka

Hay incontables casos, algunos más necesarios y/o prescindibles que otros. Eso ya queda al juicio del paso del tiempo y a la inevitable comparativa que los lectores más ávidos pueden establecer con lo publicado en vida por el autor de turno, a quien en demasiadas ocasiones no se le concede el cumplimiento de sus últimas voluntades literarias. Un caso sonado es el de Franz Kafka (1883-1924), quien pidió antes de morir a su editor y amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos y dibujos inéditos. No lo hizo así y bien está, pues de lo contrario no hubiéramos podido nunca leer clásicos como El proceso (1925) y El castillo (1926), considerados esenciales en la bibliografía del escritor checo, de quien aún vio la luz otra novela póstuma: El desaparecido (1927).

'París era una fiesta', de Ernest Hemingway

Parecido, si bien más profuso, es el caso de Ernest Hemingway (1899-1961), de quien sus herederos publicaron póstumamente cuatro libros de cuentos, tres ensayos, la autobiografía París era una fiesta (1965) y hasta tres novelas: Islas a la deriva (1970), El jardín del Edén (1986) y Al romper el alba (1999).

'Jerry de las islas', de Jack London

Otro autor estadounidense, Jack London (1876-1916) era tan prolífico que siguió publicando también después de su muerte novelas como Jerry de las islas (1917), Miguel, hermano de Jerry (1917) y Asesinatos SL, iniciada por él, terminada por Robert L. Fish, publicada en 1963 y ganadora de un Globo de Oro en 1970 en su versión cinematográfica dirigida por Basil Dearden.

El escritor Roberto Bolaño, autor de 'Los detectives salvajes' y '2666', murió en 2003. ARCHIVO

'2666', de Roberto Bolaño

Capítulo aparte merece el chileno Roberto Bolaño (1953-2003), quien después de su fallecimiento publicó la aclamada novela 2666 (2004), que él mismo planeó como cinco libros independientes para asegurar más beneficios a sus hijos. Sin embargo, ya como herederos, éstos decidieron editarla como una única obra que cosechó múltiples premios y ha sido traducida a inglés, francés e italiano. Una jugada redonda que salió aún mejor de lo previsto por el escritor y que tuvo continuidad aún con el lanzamiento de otros títulos como El Tercer Reich (2010), Los sinsabores del verdadero policía (2011), El espíritu de la ciencia ficción (2016) y Sepulcros de vaqueros (2017).

'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole

Un caso particularmente curioso y diferente sería el John Kennedy Toole (1937-1969), quien aunque lo intentó fue incapaz de publicar en vida La conjura de los necios, obra publicada póstumamente en 1980 y, atención, ganadora del Pullitzer en 1981. Fue su madre quien, al encontrar el manuscrito varios años después del suicidio de su hijo, volvió a la carga mandándolo a varias editoriales que, por supuesto, siguieron rechazándola. Hasta que dio con el escritor Walker Percy, quien tras las inevitables reticencias iniciales, terminó sucumbiendo y quedó maravillado. Así fue como tuvimos la oportunidad de conocer a Ignatius J. Reilly, uno de los personajes literarios más estrambóticos y también emblemáticos de la literatura del siglo XX.

'El primer hombre', de Albert Camus

Otro caso más: Albert Camus (1913-1960) moría en las cercanías de París en un accidente de tráfico entre cuyos restos se encontró un maletín negro con un manuscrito de 144 páginas con una letra indescifrable. Un texto inconcluso del que no se supo más durante 34 años, hasta que la hija facilitó ese manuscrito y en 1995 vio la luz El primer hombre. Antes, en 1971, se editó La muerte feliz, otro título escrito mucho antes, en 1937, y que Camus abandonó para escribir su gran obra, El extranjero (1942).

Larrson no conoció el inmenso éxito de su trilogía, luego ampliada. CEDIDA

'Millennium', de Stieg Larrson

El sueco Stieg Larrson (1954-2004) se convirtió en un autor superventas en la primera década de este siglo con la trilogía Millennium, integrada por Los hombres que no amaban a las mujeres (2005), La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (2006) y La reina en el palacio de las corrientes de aire (2007). Fallecido repentinamente de un ataque al corazón, acababa de entregar la tercera parte y faltaban pocos días para la publicación de la primera, con lo cual no pudo disfrutar del éxito masivo que se expandió por todo el planeta (tampoco pudo ver cómo la editorial contrataba al periodista David Lagercrantz para que siguiera adelante con la saga).

Otros autores póstumos: Saramago, Neruda, Chirbes...

La lista de novelas póstumas de mayor o menor éxito es, en definitiva, interminable, igual que los motivos para sacar a la luz obras después de la muerte de sus autores. Aquí van unas pocas más para terminar: Claraboya (2011) y Alabardas (2014), de José Saramago (1922-2010); Confieso que he vivido (1974), de Pablo Neruda (1904-1973); o los distintos capítulos de los Diarios (2021, 2022 y 2023) de Rafael Chirbes (1949-2015). Y un bis: La corrupción de un ángel (1971), enviada a su editor por el japonés Yukio Mishima (1925-1970) pocas horas antes de suicidarse.