Feijóo no descarta ir a los tribunales si Sánchez no da explicaciones sobre su mujer y Moncloa replica que sería una denuncia falsa

El líder de la oposición se guarda el comodín del entorno del presidente del Gobierno hasta el final. En todo caso, si Pedro Sánchez no da todas las explicaciones que el PP considera necesarias sobre el caso Koldo o para conocer si hubo conflicto de intereses por la relación de su mujer con Air Europa en los meses en los que tuvo lugar el rescate de la compañía, no descartan llevarle ante los tribunales. "Si hay causa, los abogados y la asesoría jurídica del partido verán si interponemos o no un recurso contencioso-administrativo para que se investigue si estamos o no ante un supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno", ha aseverado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Cope. Poco después, el equipo próximo al presidente replicaba al PP que de seguir adelante en esta línea sería con "una denuncia falsa".

Tal y como ha explicado el líder del PP, su objetivo es llega hasta el final en esta investigación y conocer si hubo mordidas antes, durante y después de la pandemia. Por eso, ha advertido de que si el presidente del Gobierno no quiere aportar la debida información, el PP tomará la decisión que corresponda, agotando todas las instancias para descubrir la verdad. "Nuestra función democrática es investigar y llegar hasta el final".

Después de que la denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que presentó el PP fuera archivada, el líder popular ha indicado que su formación va a agotar en primer lugar la "vía administrativa" y si el Gobierno no da "ninguna explicación", la asesoría jurídica del partido valorará llevar el caso ante la jurisdicción contencioso administrativa para que se investigue.

Feijóo ha insistido en que si Sánchez "quiere evitar" que su mujer sea llamada a la comisión de investigación del Senado, debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, ha proseguido, el PP tomará "la decisión que corresponda". "Pero será al final y agotando todas las instancias", ha abundado.

En el plano político, tampoco ha descartado llamar al presidente y a su esposa a comparecer en la comisión de investigación que se celebrará en el Senado. En todo caso ha avisado al presidente que su última intención es la de obligar a su mujer a asistir a sede parlamentaria. "No me gusta llamar a la mujer del presidente, pero es el presidente el que tiene que evitarlo". Con ello, ha urgido a Sánchez a responder todas las preguntas sobre el caso Koldo.

En Moncloa no han tardado en reaccionar al órdago de la oposición. El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, considera que si finalmente el PP lleva al presidente Pedro Sánchez a los tribunales por los contactos de su esposa, será con "una denuncia falsa, una más" de los populares, tal y como ha recogido Europa Press.

"Una más, de la mucha falsedad del PP", ha reprochado a su llegada este martes a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso al ser preguntado por las declaraciones del líder del PP.