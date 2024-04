Borrell marca el camino para la UE: "Hay que invertir en Defensa común porque la amenaza de la guerra ya no es una fantasía"

La guerra "no es inminente" para la UE, pero el bloque tiene que estar preparado porque esa amenaza "ya no es una fantasía". Es por eso por lo que Josep Borrell pide a los Estados miembros de la Unión que apuesten por la inversión común en Defensa, sobre todo en el marco de la invasión rusa de Ucrania, pero no solo: también es clave en este sentido lo que pueda pasar en las elecciones de Estados Unidos, con la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo expresó el Alto Representante en un evento de Nueva Economía Fórum, este martes en Bruselas.

Si bien -y contra otros mensajes que salen de la capital comunitaria- el dirigente español no cree que el peligro de un conflicto a gran escala sea inmediato, entiende que es una posibilidad que no se puede descartar. "Tenemos que hacer todo para evitarlo, pero para disuadir a un adversario hay que tener los medios", aseguró, consciente además de que la UE tiene que ser, de ahora en adelante, responsable de su propia seguridad porque un retorno de Trump al poder le dejaría sin una parte del paraguas de protección marcado ahora mismo por la OTAN.

"Dependiendo de quien gobierne en Washington no podemos contar con su capacidad de protección y tenemos que crear nuestro propias capacidades y responsabilidad de actuar para defendernos a nosotros mismos", desarrolló un Borrell que lleva meses insistiendo en la necesidad de soluciones comunes en materia de Defensa, aunque el enfoque que sale de Bruselas no se centra tanto en lo militar -que es competencia de los países miembros- y sí en una reactivación de la industria.

Para el jefe de la diplomacia europea, además, estos pasos de la UE son un avance más en la integración y no suponen para nada un choque con el papel de la OTAN, que, dice, tiene que mantener el mensaje de respaldo a Kiev ante las maniobras de Putin. "La OTAN no va a ser creíble si los socios europeos no aumentan su credibilidad, esta es la mejor lección que debemos extraer de Ucrania", resumió, en una estrategia que debe ser a dos bandas: con la Alianza Atlántica en un lado y con una Unión más fuerte desde el punto de vista defensivo en el otro.

Con todo, para que estos progresos se den, como casi siempre, hacen falta fondos, y Borrell está por la labor de que se puedan dar herramientas comunes para financiar la Defensa. "Los Estados miembros crearon la agencia Europea de la Defensa pero no la financiaron", avisó el Alto Representante, que todavía ve verde la propuesta de crear un fondo conjunto como el que se dio durante la pandemia o con la compra de vacunas contra el covid.

"Si quieres la paz, prepárate para la guerra", escribió Vegecio y parafraseó hace poco el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero eso no quiere decir que la Unión vaya a lanzarse a un conflicto directo con Rusia; nada más lejos de la realidad.

Esa realidad es otra: la estrategia de Defensa de la UE es un plan industrial que forma parte de la autonomía estratégica que quiere alcanzar el bloque a medio plazo. Y no solo para disuadir a Vladimir Putin, sino también por lo que pueda pasar en Estados Unidos, con la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Europa quiere tener en sus manos el poder de decisión sobre su propia seguridad; "es una cuestión de control", explican algunas fuentes consultadas por 20minutos, que reiteran que la Unión "solo quiere prepararse para el mundo actual, mucho más peligroso y lleno de tensiones". Nadie habla, en cambio, de "lanzarse a un enfrentamiento militar".